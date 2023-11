14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ralf bleibt weiterhin erfolglos in seinen Bemühungen, Malte zu überführen. Anette hingegen sorgt sich um Malte und möchte nicht, dass er ins Gefängnis kommt. Doch Malte verfolgt geschickt seinen Plan: Er plant, Ralf einen Teil der gestohlenen Diamanten unterzuschieben. Als er in Ralfs Wohnung einbricht, um das Diebesgut zu verstecken, entdeckt er Anette im Schlaf. In diesem Moment vergisst er sein Vorhaben und gesteht ihr seine Liebe. Amelie erkennt, dass sie in ihrer beruflichen Situation in einer Sackgasse steckt. Christian hat Jorik angeboten, als Partner in sein Geschäft einzusteigen. Ist dies die Gelegenheit, gemeinsam in Frankreich neu durchzustarten?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lale sorgt sich, weil ihre Fitnessvideos nicht den gewünschten Erfolg erzielen. Vielleicht fehlt ihnen einfach Humor! Daher überredet sie Theo, erneut in ihrem Video mitzuspielen. Dabei wird jedoch deutlich, dass Lale und Theo unterschiedliche Vorstellungen von Humor haben. Nach der Ausstellung kommt Markus seiner Begleitung näher, doch ihre Beziehung bleibt unverbindlich, da sie das Hotel bald wieder verlassen wird. Werner hat seine Bemühungen, sie als neue Sommelière für den "Fürstenhof" zu gewinnen, noch nicht aufgegeben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Mysteriöse Geschenke lenken die Bewohner der Schillerallee von ihrer Trauer ab, wecken jedoch gleichzeitig Verdacht. Stella fragt sich, ob sie Mitschuld an Jakobs Veränderung trägt. Patrizia bietet ihr Trost, aber Paco ist es, der sie von ihren Schuldgefühlen befreit. Die WG-Freunde stehen vor einem unerwarteten Problem, als sie ausgerechnet an einem Trauertag von einem lebensfrohen Ohrwurm angesteckt werden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle zieht Justus' Zorn auf sich, als ihr Plan nicht aufgeht. Sie steht unter großem Druck. Hennings wichtiger Werbedeal mit einem Werkzeughersteller droht zu platzen, doch dann kommt unerwartete Hilfe von Miray. Deniz ist von Kummer überwältigt und riskiert beinahe, sein Training mit Leyla zu vernachlässigen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nach Katrins Rückkehr laufen Katrin und Tobias Gefahr, wieder in den Alltag zurückzufallen. Katrin setzt ihre Prioritäten, ohne zu ahnen, dass eine böse Überraschung auf sie wartet. Yvonne und Gerner arbeiten an ihrer Beziehung und wachsen als Paar enger zusammen, als sich das Jugendamt unerwartet meldet.