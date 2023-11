Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Bei einem Feueralarm im Hotel gelingt Malte die Flucht - er muss aber die Diamanten zurücklassen. Ralf vermutet, dass die Edelsteine noch in Maltes Hotelzimmer sind, aber Malte kommt ihm zuvor und lenkt Ralf in die Irre. Silke entschuldigt sich bei Amelie, und die beiden Frauen versöhnen sich. Doch die Harmonie ist nur von kurzer Dauer, da Silke beschließt, Jorik und Henni nach Avignon zu begleiten, was Amelie überhaupt nicht gefällt!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Der von Julian verursachte Autounfall führt glücklicherweise nur zu einem Blechschaden. Die Polizei stellt jedoch fest, dass Julian unter leichtem Alkoholeinfluss stand. Nun muss er befürchten, seinen Führerschein und somit seine Existenzgrundlage für einige Monate zu verlieren. In der Nacht vor der Hochzeit erhält Leander überraschenden Besuch von Max und Imani, die extra aus Tansania angereist sind, um dabei zu sein. Leander nimmt dankbar das Angebot der beiden an, sich von ihnen mit ihrem Mietwagen zur Trauung fahren zu lassen. Doch auf dem Weg dorthin bleibt das Auto liegen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Obwohl es ihr das Herz bricht, ist Vivien bereit, auf Tobias' Scheidungswunsch einzugehen. Bevor sie jedoch die Wahrheit offenlegen kann, wird sie erneut daran gehindert. Patrizia stellt die frisch eingestellte Nika vor eine nahezu unlösbare Aufgabe, die Nika als eine Art Prüfung interpretiert. Dabei verfolgt Patrizia jedoch einen eigenen Plan. Britta bekommt ein schlechtes Gewissen, als sie realisiert, dass sie mit ihrer Rache gegen Theo über das Ziel hinausgeschossen ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kim sorgt sich, dass Justus einen sehr impulsiven Plan umsetzen könnte. Wird es Kim gelingen, Justus von diesem Vorhaben abzubringen? Leyla setzt widerwillig ihr Training mit Ava fort, doch es kommt erneut zu Spannungen zwischen den beiden. Hennings neuer Werbedeal droht aufgrund seiner Verletzung zu scheitern. Henning sucht entschlossen nach einer Lösung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Lilly, Luis und Moritz auf Jonas treffen, kümmert sich Maren um Michi, und die beiden schlafen gemeinsam ein! Paul fühlt sich überwältigt von all den Frauen, die ihn im Chat anschreiben, und er reagiert immer höflich. Möglicherweise jedoch zu höflich, denn dieses Verhalten könnte ihm jetzt zum Verhängnis werden.