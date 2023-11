"Alles was zählt": Isabelle erkennt, dass Kilian ein falsches Spiel spielt.

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ralf kann Malte endlich des Diamantenschmuggels überführen. Besonders Anette, Ben und Marvin sind erleichtert. Doch Malte bleibt trotz Verhaftung erstaunlich selbstbewusst. Schnell wird klar, warum: Dilay findet einen Teil der gestohlenen Diamanten in Ralfs Wohnung. Die Meinungen zum Thema Hochzeitsreise gehen bei Simon und Dilay auseinander: Simon will einen Trip nach Kalifornien mit beruflichen Terminen verbinden und Dilay in Antalya einen Stresstest mit den Kindern ihrer Cousine machen. Dadurch kommt das Kinderthema wieder auf den Tisch, das für Simon einen unerwarteten Reiz entwickelt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Leander schafft es gerade noch rechtzeitig, vor Ort zu sein, und Eleni und er schließen den Bund fürs Leben. Danach feiern sie ausgelassen mit ihren Gästen, und sogar Julian zeigt Größe, indem er Eleni gratuliert. Nachdem Greta eine abfällige Bemerkung von Alexandra über sich gehört hat, ist die ohnehin schon gestresste Greta nervlich ziemlich angeschlagen. Als sie schließlich Feierabend hat, hat Alexandra einen zusätzlichen Wunsch an sie. Greta interpretiert dies als Schikane, und es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden - bis es in der Küche zu einem schlimmen Unfall kommt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien steht die Gefahr bevor, ihr Baby zu verlieren. Um das Ungeborene zu schützen, entscheidet sie sich vorerst dagegen, Tobias die Wahrheit zu sagen, und lässt ihn im wahrsten Sinne des Wortes ziehen. Nadine leidet unter den Nachwirkungen ihrer Heldentat, was ihre Teilnahme am Darts-Turnier gefährdet. Ausgerechnet Henry bietet seine Hilfe an. Cecilia setzt ihren Job aufs Spiel, um Paula ihre Freundschaft zu beweisen. Dann wird ausgerechnet Paula zum Blitzableiter.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle kommt hinter Kilians Geheimnis. Entschlossen will seine Cousine das für sich nutzen. Trotz aller Umstände organisiert Kim in der Sieben ein Charity-Event, aus dem sich ein lukratives Angebot für sie ergibt. Henning und Miray überzeugen den Werkzeughersteller mit ihrem Teamwork.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alica ist positiv überrascht, als Paul ihr bei der Einrichtung ihres Zimmers hilft. Doch dann gewinnt sie fälschlicherweise den Eindruck, dass er genauso ein Betrüger ist wie ihr Ex. Als Luis feststellen muss, dass der Location-Betreiber seinem Sicherheitshinweis bezüglich des wackeligen Geländers nicht nachgegangen ist, wirft er sich vor, nicht nachdrücklicher gewesen zu sein, um eine Katastrophe zu verhindern.