"Unter uns": Ronja (l.) will die Chance nutzen, Sina in der Praxis zu helfen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Merle bittet Silvio, mit ihr in Lüneburg zu bleiben. Während er darüber nachdenkt, beobachtet er Merle und Gunter in einer vermeintlich innigen Umarmung. Ist Gunter der Grund, warum Merle bleiben möchte? Silvio reist überstürzt nach Buenos Aires ab. Nach seiner Flucht aus dem Krankenhaus irrt Malte planlos durch die Gegend - Millers Fluchtwagen steht nicht, wie abgesprochen, bereit. Zufällig entdeckt Marvin Malte und nimmt die Verfolgung auf, doch das bleibt von Malte nicht unbemerkt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Eleni ist entsetzt, als sie erfährt, dass das Bild, das Onkel Ansgar Leander und ihr geschenkt hat, offenbar gestohlen ist. Sie kontaktiert ihren Onkel und bittet ihn, so schnell wie möglich Kaufbelege oder Ähnliches herauszusuchen. Glücklicherweise findet Ansgar das Nötige, und Leander kommt frei, da sich das Bild zudem als Kopie herausstellt. Alexandra fühlt sich mittlerweile etwas erholt. Als sie jedoch bei einem Verbandwechsel ihre Wunde und damit das tatsächliche Ausmaß der Verbrennung sieht, ist sie geschockt. Michael versichert ihr zwar, dass alles verheilen wird, doch Alexandra kann daran nicht so richtig glauben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt wird bewusst, dass er Utes Tochter Maja adoptieren will, und freut sich darauf, es ihr mitzuteilen. Der "Antrag" verläuft anders als erhofft. Ronja springt spontan bei ihrer Tante Sina am Empfang ein und sieht sich schon als Ärztin in spe. Ganz so einfach ist es jedoch nicht. Paco und Stella sind durchaus angetan von Patrizias Angebot und wollen darüber nachdenken. Ist das wirklich eine gute Idee?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Hanna verschafft Isabelle endlich die gewünschte Information. Als diese durch Justus unter Druck gerät, führt das zu einer Kurzschluss-Reaktion. Deniz spielt Imani vor, dass es ihm gut geht, aber weder vor ihr noch vor Yannick kann er diesen Eindruck aufrechterhalten. Kim und Daniela müssen einen Ersatz-Pappaufsteller besorgen. Der erste Versuch geht gehörig daneben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily will sich am liebsten vollständig auf ihre große Show konzentrieren. Doch die Gedanken an Sascha begleiten sie auf Schritt und Tritt. Emily sucht entschieden nach Ablenkung. Katrin und Tobias gelingt es, Carlos' Komplizen ausfindig zu machen. Aber können sie ihn auch wirklich überzeugen, gegen Carlos auszusagen?