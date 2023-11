14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Silke fühlt sich ohne Jorik und Henni einsam. Ermutigt durch Tina, erarbeitet sie ein neues Betreuungsprogramm für die Kinderstation und gewinnt Britta und Hendrik charmant für ihre Ideen. Für Silke geht es wieder bergauf, als plötzlich Gabi vor der Tür steht. Dilays Wunsch nach einer Familie kollidiert mit Simons ehrgeizigen beruflichen Plänen. Er einigt sich mit Dilay darauf, den Deal mit einem großen Sportartikelhersteller auszuschlagen, um Karriere und Familie miteinander vereinbaren zu können. Doch dann will der Hersteller Simons Start-up abkaufen. Nimmt Simon das Angebot an?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alexandra macht sich große Sorgen wegen der Hauttransplantation. Christophs Wut auf Greta steigt wieder und er feuert sie kurzerhand. Als Noah davon erfährt, redet er mit seiner Mutter, denn ohne ihre Zustimmung hätte Christoph nicht die nötige Mehrheit - zumindest nicht, wenn der rätselhafte Miteigentümer Helmut Laux sich nicht auf Christophs Seite schlägt. Eleni besucht ihre Mutter, um sich von ihr zu verabschieden, und ahnt nichts von den schlechten Nachrichten, die Alexandra bekommen hat. Alexandra verschweigt ihrer Tochter, was sie bedrückt, damit Eleni in Ruhe nach Afrika fahren kann. Am Abend treffen sich Leander und Eleni noch einmal mit ihren Freunden und am nächsten Tag fahren die beiden schließlich ab.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy freut sich, als Tobias' Freundin Betty zwischen ihnen vermitteln will. Tatsächlich nähern sich die Männer wieder an, bis Easy Bettys wahres Gesicht entdeckt. Benedikt verletzt es, dass Maja nicht von ihm adoptiert werden will. Während Ute ihn auffängt, vertraut Maja sich Ringo an. Sinas Problem, den Praxistresen neu zu besetzen, könnte sich mit David wie von Zauberhand lösen, wenn da nicht Vivien wäre.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard erfährt, dass der finanzielle Druck auf Henning und Daniela noch immer groß ist und will helfen - was Hennings Stolz nicht zulässt. Isabelle entführt im Affekt Justus und versteckt ihn vor Kilian - in der eigenen Wohnung! Verzweifelt verlangt sie mehr Zeit von ihm. Yannick lockt Deniz mit einem Trick zur Schlaganfall-Lotsin. Er und Imani hoffen, dass Deniz ihre guten Absichten erkennt und mitmacht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

So sehr Emily sich auch bemüht, zu funktionieren, nagt der Schmerz an ihr. Schließlich reichen vergessene Erinnerungsstücke aus, um ihre mühsam aufrechterhaltene Fassade zum Einsturz zu bringen. Als Tobias bewusst wird, dass Carlos ihn zum Pfand in seiner geplanten Erpressung gemacht hat, kann er nur mit Mühe an sich halten. Dabei ahnen weder er noch Katrin, dass Carlos noch längst nicht alle Trümpfe ausgespielt hat.