14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon wird ernüchtert klar, dass er seine Expansionspläne nicht halten kann. Er entschließt sich "Fair Underwear" zu verkaufen - an Bodo Maria Steeb. Dilay und Simon sind glücklich und erleichtert. Nur Ceyda sieht das anders. Britta nimmt sich vor, keine Routine in ihrer Ehe aufkommen zu lassen. Als nach einer durchtanzten Nacht ein Bild von ihr - schlafend an Hendriks Schulter - als Werbung für Marvins nächtlichen Lieferdienst erscheint, ist sie echauffiert. Hendrik rät ihr lockerer zu sein und sich als Paar mehr Auszeiten zu gönnen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Trotz der Entzündung ihrer Narbe will Alexandra nach der langen Zeit im Krankenhaus nach Hause. Christoph verspricht ihr, dass es ihr an nichts fehlen wird, und versichert ihr, dass er sie liebt und auch eine Narbe nichts daran ändert, dass sie für ihn die schönste Frau ist. Alexandra ist zunächst erleichtert. Doch das ändert sich schlagartig. Nicole berichtet Ana, wie überheblich sich Philipp früher ihr und dem anderen Dienstpersonal gegenüber verhalten hat. Als er wenig später Ana gegenüber unbeabsichtigt genau die Seite zeigt, die Nicole an ihm kritisiert hat, kann Ana nicht an sich halten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Brittas Zusammenbruch führt auf Umwegen zu einer Annäherung mit Theo. Diese wird ausgebremst, als Britta den Grund ihres Zusammenbruchs erfährt. Utes Vorfreude auf Matildas Besuch wird durch Maja überschattet. Sie muss sich fragen, warum ihre Tochter plötzlich zur Diebin wurde. Entschlossen, Vivien hinter sich zu lassen, bekennt sich Tobias zu seinem neuen Leben an Bettys Seite. Deren Wünsche bringen Tobias an seine Grenzen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Aufgelöst hat Kilian Zuflucht im Loft gefunden. Sein Versuch, sich der peinlichen Situation zu entziehen, endet in einer ungeplanten Offenbarung. Um eine finanzielle Schieflage zu verhindern, muss Kim den Weihnachtsmarkt am Leben halten, was ihr schließlich nur mit Hilfe ihrer Freunde auch gelingt. Als Ava durch Leylas Rat wieder Zugang zu Chiara findet, weicht ihre Ablehnung gegenüber Leyla Dankbarkeit.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

In Feierlaune landet Carlos mit einer jungen Dame im Bett. Unterdessen geben Katrin und Tobias ihren Widerstand nicht auf. Mit allen Mitteln suchen sie ein Druckmittel gegen Carlos. Doch es scheint sich nichts finden zu lassen. Erik und Paul hoffen beide auf ein zweites Date mit Linda. Als Linda sich bei Erik, nicht aber bei Paul meldet, ist Paul ziemlich geknickt. Doch Erik erweist sich als guter Freund.