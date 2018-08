17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Easy und Ringo sich versöhnt haben, bittet Easy Spohn, Huber-Bau doch den Auftrag zu geben. Spohn willigt tatsächlich ein. Saskia und Jakob genießen ihre traute Zweisamkeit und wollen keinen Gedanken an die intrigante Elli verschwenden. Da Benedikt juristisch nichts nachzuweisen ist, will Eva ihm die Presse auf den Hals hetzen. Doch dann erkennt sie, dass die Familie wichtiger als Rache ist.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Eine Razzia im Cage steht alles auf den Kopf. Die Polizei vermutet Drogen in der beliebten Location, doch ist Jan wirklich ein Dealer? Dana und er landen in Haft. Gibt es einen Ausweg?

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Seit dem Wochenende hat Joe nichts mehr von Basti gehört. In großer Sorge beschließt er, nach dem Rechten zu sehen. Vor Ort trifft Joe der Schlag: Bast ist in einem völlig desolaten Zustand. Als er seinen Freund gerade aufpäppeln will, taucht Gerhard auf und macht Druck. Basti soll ausziehen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben befürchtet, dass Ekaterinas Appell vergebens war und er ins Gefängnis muss. Doch den Staatsanwalt haben Ekaterinas Worte nicht kaltgelassen. Währenddessen ist Deniz' Junggesellenabschied der reinste Hindernislauf. Als Deniz endlich doch noch feiern kann, nimmt die Party eine unerwartete Wendung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

In ihrer Verzweiflung gibt Sophie Leon die Schuld an allem was passiert ist. Als Leon mit Magenschmerzen ins Krankenhaus muss, entschuldigt sich sie mit schlechtem Gewissen. Luis greift in seiner Not zu einer emotionalen Erpressung gegen Toni, damit sie die Anzeige gegen Jonas fallen lässt. Zwar nähern sich Luis und Toni langsam an, aber Luis' Problem bleibt bestehen. In seiner Not gesteht er ihr gegenüber seine Vorstrafe.