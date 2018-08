17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Elli liegt im Krankenhaus und empfindet Jakob als ihren letzten Halt. Doch dann entlässt sie sich selbst auf eigene Gefahr. Tobias will Viviens Klage gegen den Pharmakonzern abwenden. Als er Vivien nachschnüffelt, gerät er in eine lebensgefährliche Situation. Rufus tröstet Lotta und sich mit einem Ausflug über die geplatzte Singapur-Reise zu Britta hinweg und fängt sogar einen Fisch. Doch damit fangen die Probleme an.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Für Marc brechen harte Zeiten an. Er bleibt weiterhin in Untersuchungshaft und sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Lea kommt auf die Wache und versucht, Marc rauszuhauen. Doch die Polizei zweifelt an ihrer Aussage...

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Milla und André befinden sich nach wie vor im erbitterten Kampf um die Ehre der Männer und Frauen. Als Milla in ihrem Kostüm für das große Battle im Matrix übt, muss sie geschockt feststellen, dass ihr ein übler Streich gespielt wurde: Es ist Juckpulver im ganzen Kleid verteilt! Natürlich vermutet sie André hinter der fiesen Attacke, doch auch Piet freut sich über den immer heftiger ausgetragenen Kampf...

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Pauline will Damian endlich vergessen. Sie hat eine gute Zeit mit Finn - bis Damian auftaucht. Jenny und Deniz können doch noch ihre Traumhochzeit feiern. Unterdessen will Ben nicht in ständiger Angst um Ekaterina leben und überlegt, mit ihr aus Essen wegzuziehen. Doch da erhalten die beiden eine erlösende Nachricht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während sich Katrin fragt, warum sie sich eigentlich gegen Anni wehrt, hofft diese unterdessen darauf, dass Katrin nur etwas Zeit braucht ...