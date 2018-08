17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Easy Ringo zuliebe endgültig den Kontakt mit Spohn abbrechen will, fährt Spohn andere Geschütze auf, um die Beziehung zu torpedieren. Für Rufus ist es schlimm genug, dass Benedikt ihn fertig machen wollte. Aber dass Andrea die ganze Zeit Bescheid wusste, erschüttert sein Vertrauen zutiefst. Sina ist sauer, dass Bambi ihr den Haftbefehl verheimlicht hat. Mit einem Mal sind die alten Streitigkeiten zurück. Ist ihr Glück erneut in Gefahr?

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Linas Versuch sich von Flo zu verabschieden, endet in einem heftigen Streit. Während Flo danach so wütend ist, dass er beschließt, Köln für immer zu verlassen, erkennt Lina, dass sie einen Fehler gemacht hat und will ihre große Liebe aufhalten.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Mandy wird morgens schmerzhaft an ihre geplatzte Hochzeit mit Basti erinnert. Doch sie will nach vorne blicken und sich auch nicht länger um eine Begegnung mit Basti drücken. Mandy macht sich auf den Weg zu ihm und es kommt zur Begegnung mit ihrem Ex.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Damian erkennt, dass Isabelle seine Lügen durchschaut hat. Als ihre Trauer in Wut umschlägt, muss er Isabelles Rache befürchten. Als Maries Versuche eines Vierfachsprungs scheitern, will Diana das Experiment beenden. Doch Marie ignoriert ihre Ansage und geht auf Konfrontationskurs. Unterdessen bereiten Ekaterina und Ben ihren Umzug in ihr neues Zuhause vor. Dabei bietet sich Ekaterina die Möglichkeit, Ben eine besondere Überraschung zu bereiten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Sophie feiert eine wilde Party im Vereinsheim. Leider ist ihre ausgelassene Stimmung schnell dahin, als sie im Rausch auf Leon trifft...