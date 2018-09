17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Andrea erinnert Benedikt daran, dass er längst noch nicht alle seine Fehler wiedergutgemacht hat. Ihr wird klar, dass ihre Ehe nur noch eine einzige Chance hat. Kurz vor dem Wiedersehen mit Amelie müssen Bambi und Sina ihrer Tochter einen Hund versprechen. Zum Glück leiht Tobias ihnen Stinker. Doch reicht das aus?

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Während Alex und Leonie sich Sorgen um Lukas machen und sich an Ginos Fersen heften, gelingt es Lukas seinen Bewacher zu überwältigen. Voller Wut nimmt er dessen Waffe an sich und macht sich auf, um Gino zur Rechenschaft zu ziehen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Als Joe vor der WG erneut von Hooligans provoziert wird, lässt er sich dazu anstacheln, an einem Amateurboxkampf teilzunehmen, der in ein paar Wochen stattfindet. Um seine Beinarbeit zu verbessern, kommt Isabella mit einem Vorschlag auf ihn zu, der ihm so gar nicht passt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben und Ekaterina sind geschockt, als Rottmann plötzlich vor ihnen steht und nur eins will: Rache! Als Pauline hört, dass Damians Hochzeit abgesagt wurde, macht sie ihm noch einmal klar, dass es mit ihnen aus ist, denn zwischen Pauline und Finn bahnt sich etwas an. Derweil kommt Michelle trotz aller Mühen nicht an Moritz ran. Als sie ihn jedoch in einen melancholischen Moment beobachtet, hofft sie, dass er sich irgendwann öffnen wird.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als ihnen kurzfristig der Architekt für das Kranich-Quartier abspringt, ahnen Katrin und Sunny sofort, wem sie diesen Rückschlag zu verdanken haben. Zwar gelingt es der Firma, den Schlag von Felix und Laura zu parieren, auf die nächste böse Überraschung ist Sunny dann allerdings doch nicht vorbereitet.