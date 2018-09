17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Andrea fühlt sich verraten und isoliert. Sie steht vor dem Nichts und weiß nicht mehr weiter. Wird sie tatsächlich zu Benedikt zurückgehen? Eva ist enttäuscht, als Till einen wichtigen Termin mit ihr vergisst. Als sie feststellt, warum Till den Termin vergessen hat, macht sie ihm Vorwürfe. Easy ist entschlossen, Tobias wegen Ringos Allergie zum Auszug zu bewegen. Aber dann merkt er, dass Ringo wieder einmal nicht fair gespielt hat.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Alex und Mel machen sich Sorgen um Raphael, denn seit dem Tod seiner Mutter hat er sich wieder zurückgezogen und spricht kaum noch. Alex steht Raphael bei der Beerdigung seiner Mutter bei und findet es rührend, mit welcher Würde sich Raphael von seiner toten Mutter verabschiedet. Alex hofft, dass Raphael auf einem guten Weg ist und ahnt nicht, dass Raphael aus dem Loft abhaut. Als Alex einen doppeldeutigen Abschiedsbrief findet, geht er vom Schlimmsten aus.

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Emmi erinnert Krätze an die Gartenparty ihrer Kollegin Maria, zu der sie eingeladen sind. Doch Krätze hat den Tag bereits verplant: Er freut sich doch so auf seinen gemütlichen Nachmittag mit seiner Lieblingsserie! Auf der Party lernt Emmi den Sanitäter Samu besser kennen und findet es faszinierend, dass der aus seiner WG in Kreuzberg zurück aufs Land ziehen will. Als Emmi am Abend von Samu aufs Hausboot zurückgebracht wird, findet sie sich wehmütig in ihrem Alltag wieder.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Damians Plan geht auf: Pauline glaubt, dass Finn ihn verprügelt hat. Enttäuscht nimmt sie schließlich Damians Antrag an. Indessen reagiert Ben überraschend ruhig, als Ingo ihm seine Notlüge beichtet. Er versichert Ingo, dass er keine Hilfe brauche. Doch Ingo weiß, dass Ben ihm etwas vormacht. Derweil ist Michelle verletzt, weil Moritz angeblich eine Freundin hat. Sie glaubt, dass er nur mit ihr gespielt habe, und geht deswegen auf Distanz.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Shirin ist am Boden zerstört, als Andy ihr bestätigt, sich in der verhängnisvollen Nacht ein Rennen geliefert zu haben. Sie will ihre vermeintliche Schuld akzeptieren und die Konsequenzen ihres leichtsinnigen Handelns tragen. Nicole bereut ihre Sabotageaktion und schafft es in letzter Sekunde, das Schlimmste zu verhindern. Als Leon sie zur Rede stellt, offenbart Nicole ihm, wie sehr sie als Kind seinetwegen gelitten hat.