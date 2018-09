17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Till lässt Evas Beleidigung, er sei ein Muttersöhnchen, nicht so einfach auf sich sitzen, und es kommt zu einem heftigen Streit. Andrea ist erleichtert, als Robert einen versöhnlichen Schritt auf sie zugeht. Leider begeht er dabei einen fatalen Fehler. Vivien hat bei der Arbeit im "Schiller" eine Auseinandersetzung mit Gästen. Als Saskia helfend einschreiten will, kommt es zum Streit mit Vivien.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Ohne Bos Wissen hat Letitia weitere Prostituierte und ehemalige Arbeitskolleginnen in die WG eingeladen, um eine kleine Party zu feiern. Bo macht erst gute Miene zum bösen Spiel. Als sie jedoch die Reißleine ziehen und die Party beenden will, droht die Lage zu eskalieren. Bo verspricht Patrick, ihre Vergangenheit als Prostituierte endgültig aus ihrem Leben zu verbannen. Doch dann steht plötzlich Bos ehemaliger Freier Christoph vor der Tür...

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Paula bekommt den Kuss mit Basti einfach nicht aus ihrem Kopf. Sie versucht mit allen Mitteln, sich nur noch auf Chris zu konzentrieren. Als sie in der Sauna sitzt, fängt diese plötzlich Feuer. Chris behält die Ruhe und rettet sie beide. Paula stellt erleichtert fest, dass ihr Herz nur für Chris schlägt und sie den richtigen Mann an ihrer Seite gefunden hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Damian will nicht zulassen, dass Isabelle sein Leben ruiniert. Während er Isabelle in Sicherheit wiegt, setzt er seinen Plan, sie umzubringen, in die Tat um. Nachdem Pauline Damians Heiratsantrag angenommen hat, legt sie alle Zweifel ab, die sie ihm gegenüber noch hegt. Leider ahnt sie nicht, dass sie dem Falschen vertraut. Derweil wünschen sich Jenny und Deniz ein Kind, haben aber kaum Zeit für ihre Beziehung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gemeinsam mit John und Nihat versucht Shirin zu rekonstruieren, was in der verhängnisvollen Nacht passiert ist. Allerdings haben sie angesichts des nahenden Prozesses nicht sehr viel Zeit, an stichhaltige Beweise für ihre Theorie zu kommen.