17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Larissa geht Benedikt zuliebe auf Abstand zu Conor. Doch schließlich siegen ihre Gefühle über ihren Verstand. Jakob ist mit Saskia so glücklich wie noch nie, und er will keinen Gedanken mehr an Marc verschwenden. Doch der drängt sich zurück in Jakobs Bewusstsein. Tobias ist sauer, als Ringo ihn von den Lebensmitteln fernhält und rächt sich dafür mit einer beruflichen Intrige. Easy spricht daraufhin ein Machtwort.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Freddy und Jan haben sich bei sturmfreier Bude ziemlich gehen lassen und veranstalten aus lauter Langeweile Blödsinn. Allerdings geht bei einem ihrer Streiche etwas schief und die beiden kleben mit Sekundenkleber aneinander. Erst Mel kann die beiden wieder auf schmerzhafte Weise voneinander trennen. Genervt gibt sie ihnen mit auf den Weg, dass sie sich eine sinnvolle Beschäftigung suchen sollen: Sport, eine Freundin, was auch immer. Damit hat sie zumindest bei Freddy auch direkt einen Nerv getroffen: Er will endlich eine richtige Freundin, eine, die es ernst mit ihm meint!

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Nach einem kleinen Beauty-Malheur trifft Kim in der Schnitte auf den neuen Praktikanten. Sie ist völlig aus dem Häuschen, als es sich dabei um Sandy LaFleur handelt. Kim hofft, von ihm ein paar Tipps für ihren eigenen Insta-Channel abstauben zu können. Sandy tut ihr tatsächlich den Gefallen und Kim muss einsehen, wie naiv sie an ihren Traum, Influencerin zu werden, bisher herangegangen ist. Sandy ermutigt sie, geduldig zu sein, und Kim findet den Glauben an sich und ihren Insta-Channel zurück.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelles Beschwerden werden immer schlimmer. Jenny glaubt schnell zu wissen, wieso es Isabelle so schlecht geht: Sie ist schwanger. Michelle bereut ihre Affekthandlung gegenüber Moritz zutiefst. Er kann ihr jedoch nicht verzeihen. Doch dann taucht plötzlich ein Spenderherz für ihn auf. Unterdessen erkennt Ingo, dass er Diana in letzter Zeit vernachlässigt hat und organisiert einen romantischen Abend. Dieser endet jedoch schneller als gedacht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Shirin ist wütend auf John, der sie davon abgehalten hat, das vermeintliche Unfallopfer zu stellen. Es kommt zum Streit. Shirin droht nach wie vor ein Gefängnisaufenthalt. Nihat will den beiden helfen und hat auch schon einen Plan. Laura ist tief verletzt und stößt Philip von sich. Emilys Sabotage hat funktioniert. Während sich Laura wieder ganz auf Felix konzentriert, entscheidet sich Philip, Berlin zu verlassen.