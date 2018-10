17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt muss Larissa gegenüber einlenken. Er befürchtet, dass sie bald eigene Wege gehen wird. Dann mischt sich auch noch Andrea ein. Sina und Saskia wollen gemeinsam für Elli da sein und lassen sich ihr zuliebe auf eine verrückte Idee ein - mit unerwarteten Folgen für Saskia. Roswithas Lüge ist aufgeflogen. Während Irene vermutet, dass sie die Romantik in ihrem Leben vermisst hat, schwelgt Roswitha in sentimentalen Erinnerungen.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Lukas wird der Boden unter den Füßen weggezogen, als er erfährt, dass das Jugendamt seine Geschwister in Pflegefamilien übergeben hat, weil seine Mutter ins Krankenhaus musste. In seiner Verzweiflung glaubt Lukas nun keine andere Wahl zu haben: Er muss so schnell wie möglich an Geld kommen, um ein Haus anmieten zu können. Nur so kann er dem Jugendamt beweisen, dass er sich um seine Familie kümmern kann, bis seine Mutter aus dem Krankenhaus entlassen wird. Aus der Not heraus erklärt sich Lukas einverstanden, für einen letzten Coup mit seinem alten Freund Anton zusammenzuarbeiten.

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Lisa probiert dringend Mona zu erreichen, da ihr Verlobter Henny auf dem Sofa der WG seinen Rausch ausschläft. Mona vergnügt sich aber zeitgleich mit André und will Henny nicht sehen. Kurzerhand sucht Lisa ihre Freundin bei André auf und macht ihr eine heftige Ansage. Schließlich stellt Mona sich der Aussprache mit Henny. Dabei erzählt sie ihm von André und bricht ihm damit zum zweiten Mal das Herz.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ingo will Ben in die Ukraine begleiten, um dort die Asche von Ekatarina beizusetzen. Doch dann macht Ingo einen fatalen Fehler. Derweil merkt Moritz, wie sehr sein Verhalten Michelle verletzt hat, und will sich entschuldigen. Doch Carmen will Michelle schützen. Indes streiten sich Jenny und Isabelle wegen einer möglichen Läuferin für ihren Kader. Doch als die WM an das Zentrum vergeben wird, ist der Streit vorerst vergessen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als sich Philip aus Asien meldet und Emily sich, dank Pauls Vermittlung, mit John versöhnt, scheint der Hochzeitsreise nichts mehr im Wege zu stehen. Am Tag der Abreise müssen sie jedoch feststellen, dass Paul ein wichtiges Detail vergessen hat. Luis wird Zeuge, wie die Partymeute die Wohnung der Seefelds auseinandernimmt. Als er den sich selbst bemitleidenden Jonas im Badezimmer vorfindet, zieht Luis der Party eigenhändig den Stecker.