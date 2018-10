17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien findet Elli immer sympathischer. Kann sie jetzt noch zusehen, wie Elli das vermeintlich gefährliche Medikament nimmt? Conor ist enttäuscht, als Till sein Geschenk ablehnt. Doch Eva versucht, Verständnis in ihm zu wecken. Benedikt entschuldigt sich bei Andrea und hofft insgeheim auf einen Neuanfang. Als er dann jedoch mitbekommt, wie Andrea wirklich über ihn denkt, macht ihn das sehr wütend.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Bo ist mal wieder verplant - was Patrick nervt. Einmal mehr stellt sie ihren Job über ihre Beziehung. Angeblich. Als Lucy mitbekommt, wie Bo ihren Freund anlügt, hält sie es nicht mehr aus und sagt ihm die Wahrheit. Bo trifft sich heimlich mit ihrem ehemaligen Freier Christoph. Für Patrick bricht eine Welt zusammen.

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Claudia kommt aufs Hausboot und bittet Emmi, sich um Ben zu kümmern. Zunächst freut sie sich - kann sie doch trotz der Trennung von Krätze wieder Zeit mit ihm verbringen. Doch als der kleine Ben nach seinem Vater fragt, bricht Emmi in Tränen aus. Sie wirft sich vor, dem Kleinen seine Bezugsperson genommen zu haben. Verzweifelt bittet sie Sabrina um Hilfe - und will sich auf der Arbeit ablenken.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Pauline kümmert sich notgedrungen um die kranke Isabelle und versucht, die Ursache der Übelkeit zu finden. Dabei kommt sie Damians Giftintrige gefährlich nah. Simones heimliches Einmischen bei der Suche nach der neuen WM-Hoffnung belastet ihre Beziehung zu Jenny. Unterdessen erreicht Ben sein Ziel, den Ort, an dem Ekaterina beigesetzt werden soll, und er fährt nicht mit leeren Händen zurück nach Essen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nihat kann seine Entführer überzeugen, Shirin anrufen zu dürfen. Er wolle sie beruhigen und sie so davon abhalten, die Polizei einzuschalten. In Wahrheit lässt er ihr jedoch eine verschlüsselte Botschaft zukommen, die Shirin aber nicht versteht. Empört erfährt Sunny nach ihrer Rückkehr, dass Felix KFI eiskalt weiter provoziert und gerät darüber mit Chris in Streit, der mit dem Krieg zwischen KFI und Felix nichts mehr zu tun haben will.