17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob und Saskia stecken in Sachen Trauung in einem Dilemma, nicht ahnend, dass sie damit Marc auf den Leim gehen, denn der will Saskia immer noch nicht aufgeben. Robert hilft Larissa bei einem Problem mit Huber-Bau. Als Benedikt ihm dafür Hausverbot im Büro erteilt, erwacht Roberts Kampfgeist. Ringo springt spontan für Easy als Fotomodell ein. Die beiden könnten glücklicher nicht sein, bis Tobias hinter Ringos schmutziges Geheimnis kommt.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Dana möchte Kevin dabei behilflich sein, endlich mit Claudia abschließen zu können. Gleichzeitig benötigt sie selbst wiederum seine Hilfe, um die Sache mit Patrick endgültig ad acta legen zu können. Kevin hat eine Idee, wie sie sich beide ein für allemal emotional befreien können: Er schlägt vor, die Erinnerungen an ihre jeweiligen Ex-Beziehungen im Wald zu begraben und eine Trauerrede zu halten.

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Emmi ist total aufgeregt, als Samu sie um ein Date im Möbelhaus bittet. Auf der einen Seite verzehrt sie sich nach ihrem Schwarm, andererseits geht ihr alles doch noch zu schnell. Schließlich ist die Trennung von Krätze gerade einmal drei Wochen her. Kann sie sich da wirklich schon auf einen neuen Partner einlassen? Doch das Treffen mit Samu läuft besser als gedacht, Emmi kann sich sogar so weit fallen lassen, dass sie ihn küsst.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Pauline versucht vergeblich herauszufinden, was die Ursache für Finns Zusammenbruch war. Plötzlich hat sie einen schrecklichen Verdacht. Moritz verspricht Michelle, aufs Eislaufen zu verzichten, um sein Leben nicht unnötig zu gefährden - prompt erhält er ein verlockendes Angebot. Derweil startet Steffi hoch motiviert in ihren neuen Job und will den Umsatz im A40 ankurbeln. Dabei bohrt sie ungewollt in Bens Wunde.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Luis entschuldigt sich bei Jonas für den Diebstahl, und Jonas erweist sich als echter Freund und muntert Luis mit einem Konzertbesuch auf. Dort begegnet Luis seinen Mitschülern, die über ihn tuscheln. Was, wenn das Mobbing nie aufhört? Nihat kann nicht verhindern, dass Paul von seinen Haschkeksen isst. John bittet Paul, sich vor Emily nichts anmerken zu lassen, da sie Nihat sonst vor die Tür setzen würde. Paul verspricht, den Mund zu halten.