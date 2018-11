17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco hat in seiner Verzweiflung die Turnhalle in Brand gesetzt. Doch gerade als er sich lebensmüde in sein Schicksal fügen will, lässt Elli das nicht zu. Der Brand in der Turnhalle versetzt die Bewohner der Schillerallee in den Ausnahmezustand und in tiefe Sorge. Conors Unbeschwertheit im Umgang mit Larissa schlägt um, als er bemerkt, dass sie sich entgegen ihrer Beteuerung augenscheinlich doch in ihn verliebt hat.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Nachdem Mel Alex aufgrund seines Praktikums in der Jugendschutzstelle in Mittelbach einen Monat lang kaum zu Gesicht bekommen hat, freut sie sich riesig auf das bevorstehende Wiedersehen. Mit den Freunden plant sie ein großes Willkommensfest und eine verspätete Geburtstagsparty. Als sie Alex abholt, muss sie jedoch feststellen, dass dieser ganz und gar nicht auf der Höhe ist.

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

In der "Schnitte" bekommt Paula mit, wie sehr Mandy leidet. Obwohl sie es nicht zugibt, tut es der Braut offenbar unendlich weh, dass Ralf die Hochzeit mit Basti nicht akzeptiert, weswegen sie ihren Vater dann ja auch ausgeladen hat. Peggy und Rick nehmen Paula ins Gebet: Sie ist die Trauzeugin und es ist ihre Pflicht, Mandy und deren Vater zu versöhnen. Nur so kann eine harmonische Hochzeit stattfinden. Paula gibt ihr Bestes, doch sie beißt zwei Mal auf Granit.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Pauline muss herausfinden, welches Gift Damian benutzt hat. Sie stößt dabei auf eine verdächtige Tüte aus der Apotheke. Derweil ist sich Richard sicher, Amalies Managerin bezirzen zu können. Dass allerdings Friederike dabei an seiner Seite ist, macht die Sache nicht einfacher. Steffi muss weiter für die Schulden ihres Exfreundes gerade stehen. Sie bittet Ben um einen weiteren Job. Dabei kann sie unverhofft für kurze Zeit die Realität vergessen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren hat Wehen. Als Luis vor ihrer Tür steht, ruft er den Notarzt und informiert Nina, die mit Alexander ins Krankenhaus eilt. Alexander bleibt an ihrer Seite und wird für den Vater des Babys gehalten. Nicole schämt sich für ihre nächtliche Fressattacke und setzt sich zur Strafe auf Nulldiät. Nach ihrem Termin mit John, der beim Essen ist, bestraft sie sich zusätzlich mit Sport und kommt dabei an ihre körperlichen Grenzen.