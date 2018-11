17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco wird klar, dass der Kampf gegen Richmed-Pharma aussichtslos ist. Als er auch noch erfährt, in welche finanzielle Schieflage er Irene gebracht hat, geht er einen Deal mit dem Feind ein. Saskia hofft derweil dank Benedikts Hilfe auf ihre Traumhochzeit. Als sie ihm dafür danken will, erhält sie eine überraschende Antwort. Larissa überspielt vor Conor, wie verletzt sie ist, und findet Trost in Benedikts Armen.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Aurelies Vorfreude auf das Date mit Pascal verfliegt, als Diego sie plötzlich wieder mit Komplimenten überhäuft. Sie ist kurz davor, sich wieder Hoffnungen zu machen, beschließt dann jedoch, ihren inneren Zwiespalt beiseitezuschieben und sich auf Pascal zu konzentrieren. Aurelie will endlich wieder nach vorne blicken. Ihre Vorsätze werden aber null und nichtig, als sie auf Diego trifft.

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Kim bemüht sich, Verständnis dafür zu haben, dass Pascal tierisch unter Stress steht. Doch als er sie ein weiteres Mal bei einem Video für ihr Instagram-Profil hängen lässt, ist sie mehr als enttäuscht. Das Schlimmste: Sie erntet einen Shitstorm. Sie ist völlig verzweifelt und weiß nicht, was sie tun soll, um ihre Follower das peinliche Live-Video vergessen zu lassen. Doch Nik ist zur Stelle.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Pauline kommt bei der Suche nach dem Gegengift für Finn nicht weiter. Sie konfrontiert Isabelle mit ihrem Verdacht gegen Damian und hofft auf Isabelles Hilfe. Derweil unterdrückt Michelle ihre Gefühle für Moritz. Doch Marie appelliert an die beiden, ihrer Liebe eine Chance zu geben. Deniz hält es für einen Fehler, dass Christoph sich aus dem Zentrum zurückgezogen hat und überlegt zusammen mit Ingo, wie sie Christoph umstimmen können.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nicole ist nicht begeistert, als sie Nikolaus wiedersieht. Sie glaubt, dass er und seine Kumpels sich über sie lustig machen und ist verletzt. Sie ahnt nicht, dass Nikolaus Interesse hat und einfach nicht flirten kann. Tuner ist sauer auf Nihat und feuert ihn. Der ist verwirrt und will seinen Lohn. Durch Paul erkennt er, dass er auch Tuner in Schwierigkeiten hätte bringen können. Er entschuldigt sich und kann einen neuen Auftrag an Land ziehen.