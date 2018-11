17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute wirft Benedikt vor, sich Larissa gegenüber gefühllos zu verhalten. Daraus entwickelt sich ein Streit, der für Ute gravierende Folgen hat. Eva bricht den Kuss mit Conor entschieden ab. Als ihr klar wird, dass mehr als nur ein Ausrutscher dahintersteckt, muss sie reagieren. Tobias lässt sich auf ein Treffen mit einer Angehörigen eines weiteren Richmed-Pharma-Opfers ein, ohne zu ahnen, wer wirklich hinter der anonymen Person steckt.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Leonie und Ellie müssen bei Gents Geburtstagsparty als Hostessen einspringen. Weil Lukas und Olli dies wieder einmal seltsam vorkommt, beschließen sie, den Mädels zu folgen. Tief besorgt bemerken die beiden Jungs dabei die finsteren Gestalten, die sich auf der Party einfinden.

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Wieder einmal ist Joe genervt von den Frauen in seiner WG. Nichts als Chaos richten sie an! Überraschend bekommt er jedoch Unterstützung von Sven. Dies erinnert ihn endlich einmal wieder an die guten alten Zeiten mit den Kumpels. Doch als Sven ihn im Body Burn nichtsahnend auf David anspricht, gerät Joe außer sich und lässt ihn einfach stehen. Nachdem Peggy Sven aufgeklärt hat, will dieser sich bei Joe entschuldigen und sich ihm als neuer bester Freund anbieten. Doch das Angebot facht Joes Wut nur noch weiter an.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Moritz gibt seinen Gefühlen für Michelle nach. Dennoch kann er sich nicht komplett auf sie einlassen - bis Marie ihm eine Ansage macht. Indes ist Pauline erleichtert, als das Schlafmittel bei Damian wirkt. Endlich kommt sie an sein Handy - allerdings wird Damian misstrauisch. Ingo will Dianas Traum von Las Vegas nicht zerstören und sagt überrumpelt zu. Doch seine Entscheidung macht ihn nicht glücklich.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Chris und Felix geraten aneinander, als Felix seinem Bruder droht. Chris hat keine Lust mehr auf Felix und entschließt sich, Berlin zu verlassen. Felix hofft, ihn nie wiedersehen zu müssen, während Chris mit seltsamen Symptomen kämpft. Lilly versteht nicht, warum Alexander keinen Abschied feiern will. Sie beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und organisiert eine Überraschungsparty im Vereinsheim.