17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Robert trifft wieder auf Miro Szabor und wundert sich, weshalb der kroatische Adelige ständig in seinem Umfeld auftaucht. Entschlossen fordert er eine ehrliche Antwort. Eva geht auf Abstand zu Conor, weil sie glaubt, dass er sich in sie verliebt hat. Doch der behauptet, jemand anderes habe seine Gefühle in Aufruhr gebracht. Das WG-Auto sorgt für Streit. Ringo will die Nutzung des Autos organisieren und gerät mit Vivien aneinander.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Ollie merkt schnell, dass Elia nur eines im Sinn hat: Ihm das Geld abzunehmen und dann zu verschwinden, ohne dass er die Mädchen wiedersieht. Das kann er natürlich nicht zulassen und so wagt er es, Elia außer Gefecht zu setzen. Er fesselt ihn und verschwindet anschließend mit dessen Handy. Mit Hilfe des Telefons will er den Standort der Gefangenen ausfindig machen. Dort angekommen, muss er mitansehen, wie Gent ungemein grob mit den Geiseln umgeht. Das bringt Ollie dazu, eine Aktion auf eigene Faust zu wagen - auch wenn er vorher die Polizei verständigt hat. Mit schlimmen Konsequenzen...

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Jannes kann seine Zwangshandlungen nicht unterdrücken. Um auf irgendeine Weise wieder Kontrolle über das Chaos seiner Gefühle zu erlangen, räumt er manisch sein Zimmer um. Zum ersten Mal erlebt Franzi, wie schwerwiegend Jannes' psychische Probleme sind. Zunächst weiß sie nicht, wie sie damit umgehen soll. Als er sich ihr erklärt, stellt sie jedoch überrascht fest, dass sie die Gründe für sein Verhalten sehr gut verstehen kann.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Pauline kann mit Isabelles Hilfe aus Damians Händen befreit werden. Erleichtert glaubt sie, der Albtraum sei vorbei. Doch das ist ein Trugschluss. Obwohl Marie wegen ihrer Verletzung eigentlich aufgeben müsste, will sie der Welt unbedingt Moritz' Freestyle-Tricks zeigen. Da grätscht Jenny dazwischen. Indes muss Simone Amalie nach einer vergebenen Chance auf die Führung auf Spur bringen. Jenny sorgt dafür, dass keine Skandale ihre WM überschatten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily glaubt, dass es ein leichtes Spiel wird, Felix zu einer Finanzspritze für ihr Label zu bewegen. Aber er lässt sie so bitter abblitzen, dass sie in ihrer Wut überreagiert. Als ihrer Firma vom Bauamt eine Umbaugenehmigung für ein Projekt verweigert wird, macht Felix Laura verantwortlich. Es kommt zum Streit. Als sich herausstellt, dass Laura keine Schuld trifft, wird beiden klar, dass sie jemand sabotiert hat.