17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob will Saskia bei einem Pärchen-Abend beweisen, dass Marc lügt und gar keine Freundin hat. Doch dieser hat sich gut vorbereitet. Als Paco merkt, dass das Leben in der Schillerallee für ihn vorbei ist, trifft er eine endgültige Entscheidung. Robert findet Miros Anwesenheit seltsam und versucht, dem Grund auf die Spur zu kommen. Als er hofft, bei Rufus Antworten zu finden, trifft ihn eine erschreckende Erkenntnis.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Nach dem Desaster mit Annika entscheiden sich Jan und Freddy, das Kriegsbeil zu begraben und gemeinsam in die Stadt zu gehen. Als sie dabei getrennt voneinander Annika begegnen, sind beide überrascht, dass diese nicht nur ihre jeweilige Entschuldigung annimmt, sondern sie auch noch zu einem romantischen Date in ein Hotel bestellt. Natürlich verheimlichen sich Jan und Freddy gegenseitig die Einladung. Sie ahnen nicht, dass sie damit in ihr Verderben laufen...

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Emmi muss zugeben, dass sie sich bis über beide Ohren in Samu verliebt hat und dass genau das der Grund ist, warum sie zu ihm in den Speckgürtel ziehen möchte. Der Streit mit Schmidti hat nur am Rande etwas damit zu tun. Als Emmi später Schmidti ihre Entscheidung mitteilt, kann der seinen Frust nicht runterschlucken.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Michelle spürt, dass sie Moritz verlieren wird und versucht verzweifelt, ihn festzuhalten. Doch sein Herz ist zu schwach. In der verzweifelten Hoffnung, Moritz damit neuen Lebensmut zu geben, beschließt Marie, trotz aller Widrigkeiten, ihre Kür zu laufen. Währenddessen glaubt Simone nach Amalies fantastischem Lauf, den Titel bereits sicher zu haben. Doch Jenny kann nicht anders, als Marie laufen zu lassen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Shirin kommt einen Tag früher aus der Türkei zurück, weil sie John mit Karten für einen Boxkampf überraschen will. Leider macht Nihat die Überraschung durch ein Versehen zunichte. Durch ihre Überreaktion hat Emily es sich mit Felix verscherzt, er zieht sein Geld aus ihrem Business. Als ihr klar wird, dass ihre Existenz auf dem Spiel steht, badet sie im Selbstmitleid - bis Paul es schafft, ihren Kampfgeist zu wecken.