17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt hadert, ob er in Andreas Scheidungsantrag einwilligen soll, erkennt aber, dass er nicht so leicht aufgeben kann. Till und Irene kommen sich bei ihrer Zusammenarbeit immer häufiger in die Quere, bis er ihr klarmacht, dass einer von beiden zurücktreten muss. Saskia ist von Marcs Geständnis, sie noch immer zu lieben, vor den Kopf gestoßen und beschließt, eine deutliche Grenze zwischen ihnen zu ziehen.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Alex kämpft am Morgen mit seinem schlechten Gewissen, als er sieht wie Mel seinetwegen zusammenbricht. Dennoch zieht es ihn erneut in den Fightclub. Allerdings hat er fest vor, nur zuzuschauen. Als er aber von einem der Fighter provoziert wird, kann er nicht anders und lässt sich auf einen Kampf ein. Gerade als sich die Situation zu seinen Gunsten entwickelt und es so aussieht, als könne er den Gegner problemlos besiegen, wendet sich das Blatt. Mit schlimmen Folgen für Alex...

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Als Schmidti morgens feststellt, dass wieder etwas auf dem Hausboot weggekommen ist, fühlt er sich darin bestärkt, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Doch Sabrina lässt sich nicht davon überzeugen. Sie verschwindet zu ihrer Inventur und lässt Schmidti allein zurück. Durch ein Geräusch alarmiert, geht dieser ins Bad, wo er Blutflecken findet. Als er kurz darauf mit Putzzeug zurückkommt, sind sie jedoch verschwunden. Um den Spuk endlich loszuwerden, beschließt Schmidti, eine Geisterfalle zu bauen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Damians Handy ist in Spanien geortet worden. Die Polizei glaubt, dass er Deutschland längst verlassen hat. Aber Pauline ist sich da nicht so sicher, leider zurecht. Indes kommt Marie auf die Idee, ihren Status als Influencerin zu nutzen, um auf die schwierige Organspende-Situation aufmerksam zu machen. Derweil zweifelt Simone an Richards und Jennys Engagement, Marie zurück in den Steinkamp-Kader zu holen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Die Untersuchungen bestätigen Lillys Verdacht: Chris leidet am Amazonas-Fieber. Sie lässt ihn in dem Glauben, dass er bald mit einem Medikament behandelt werden kann und gesund wird. Sie bringt es einfach nicht übers Herz, Chris zu sagen, wie es wirklich um ihn steht. Maren und Emma dürfen endlich nach Hause. Doch dann werden die beiden an die komplizierte Situation mit Leon als Emmas leiblichem Vater erinnert.