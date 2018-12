17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Saskia weist den Verdacht, dass Jakob abgehauen sein könnte, vehement von sich. Doch dann machen dessen Kollegen eine schockierende Entdeckung. Roswitha bestreitet, dass Miro Roberts Vater sein könnte. Während sie Miro überzeugen kann, das Thema ruhen zu lassen, will Robert aber Gewissheit. Larissa verliebt sich immer mehr in Conor. Sie ahnt nicht, dass er sie nur zur Ablenkung benutzt, aber auch Eva lässt seine Beziehung nicht kalt.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Mel kommt fast um vor Sorge, als sie ins Krankenhaus gerufen wird, weil sich der Zustand von Alex verschlechtert hat. Der Arzt eröffnet ihr, dass bei ihrem Liebsten eine Niereninsuffizienz festgestellt wurde. Das zieht ihr komplett den Boden unter den Füßen weg. Angstvoll wartet sie darauf, dass man ihn aus dem künstlichen Koma holt und ist überglücklich, als er ohne Komplikationen erwacht. Nachdem er dann jedoch ausgesprochen positiv gestimmt und euphorisch über seine Krankheit spricht, wagt sie nicht, ihm die ganze Wahrheit über seinen Gesundheitszustand zu sagen.

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Als Nik in die WG zurückkehrt, freut sich Kim über das Wiedersehen. Insgeheim hofft sie, dass sie sich durch seine Rückkehr nicht mehr so isoliert vorkommen wird. Nik fühlt sich berufen, für gute Laune in der WG zu sorgen und will eine Welcome-Back-Party organisieren. Leider sind Pascal und Jacky von seiner Idee nicht übermäßig begeistert, was wiederum Kim aufs Neue traurig macht. In der Schule wird sie jedoch von Angel wieder motiviert, Pascal zu vergessen und nach vorne zu schauen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn hofft, das Zittern seiner Hand unter Kontrolle zu haben. Deshalb stimmt er zu, die OP durchzuführen. Kurz darauf zeigt sich aber, dass er zu voreilig war. Derweil will Steffi an ihrem ersten Arbeitstag im Zentrum glänzen. Doch dann eckt sie bei Isabelle an, die sie daraufhin unter Druck setzt. Unterdessen ist Jenny bezüglich der Babyplanung hochmotiviert und bringt Deniz damit in eine überaus peinliche Situation.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Bei der Benefizveranstaltung für das Projekt "Kältehilfe" steht Mark Forster auf der Bühne. Leon entschuldigt sich indessen bei Toni. Sie bleibt abweisend, was ihn ärgert. Als sie danach mitbekommt, dass er auch noch über sie lästert, steht ihre Meinung über ihn fest: Mit diesem Wichtigtuer will sie nichts zu tun haben! Nachdem Sunny zusammengebrochen ist, versucht Emily, sie zu trösten.