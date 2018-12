17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Saskia will trotz aller Indizien nicht wahrhaben, dass Jakob sie verlassen hat. Ihr Glaube an seine Liebe wird auf eine harte Probe gestellt. Eva kann sich nicht dagegen wehren, eifersüchtig auf Larissa zu sein. Ihr Versuch, sich mit Till von ihren aussichtslosen Gefühlen für Conor abzulenken, geht gründlich schief. Ute braucht Geld für eine Geschäftsidee. Als Roswitha sich als schwierige Investorin entpuppt, erlebt sie eine Überraschung.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Obwohl sich Jan in Freddys Gegenwart cool gibt, geht ihm Annika noch immer nicht aus dem Kopf. Als beide Jungs am Morgen unverhofft eine Einladung zu ihrer Abschiedsparty bekommen, gestehen sie sich gegenseitig nicht ein, wie gern sie im Grunde hingehen wollen. Erst vor der Tür des Base fliegt auf, dass beide Annika ein letztes Mal Tschüss sagen wollten - nur um dann von ihr zu erfahren, dass die Einladung ein Versehen war.

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Milla haben die Beurlaubung und das Hausverbot im Matrix so zugesetzt, dass sie fast resigniert und sich Piet schon endgültig geschlagen geben will. Selbst Leon kann nichts gegen dieses absolute Stimmungstief tun. Erst als Alina an ihren Kampfgeist appelliert, erwachen neue Lebensgeister in Milla. Tatsächlich gelingt es ihr, Piet zu einem Geständnis zu bewegen, das mit Hilfe von Ingeborgs Wanze aufgezeichnet wird.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny sucht nach einem neuen Weg für das Zentrum. Als Simone sie deshalb provoziert, gerät sie unter Druck und kommt auf eine Idee. Indes bietet Steffi Isabelle die Stirn und wird gefeuert. Als sie den Job zurückbekommt, glaubt sie, dass alles gut wird. Doch Isabelle macht ihr eine Ansage. Christoph glaubt, dass Ronny seine Aufgabe nicht ernst nimmt, doch das Gegenteil ist der Fall. Als Christoph Größeres plant, wird er von Ronny ausgebremst.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alexander ist zunehmend genervt, weil Leon wegen Emma ständig anwesend ist. Als Maren und er wegen der Kleinen eine schlaflose Nacht haben, lässt er seinen Frust über Leon endlich raus. Am nächsten Morgen hat er sich zwar wieder einigermaßen beruhigt, begeht jedoch aus lauter Stolz im nächsten Moment einen verhängnisvollen Fehler.