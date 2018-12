17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias will sich mit einem Date selbst beweisen, dass er es trotz Single-Dasein immer noch draufhat. Doch alles kommt anders, als er es erwartet hat. Eva und Conor versöhnen sich, um nicht nur vor ihren Partnern, sondern auch vor sich selbst zu verbergen, was sie füreinander empfinden. Sina realisiert, dass sie dringend eine berufliche Perspektive braucht. Sie nimmt tatkräftig ihre Probleme in Angriff und überrascht Bambi auf besondere Weise.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Kevin erleidet einen Stich ins Herz, als er am Morgen auf Luis und Dana trifft. Die beiden haben scheinbar die Nacht miteinander verbracht. Um sich abzulenken, überredet er Diego und Chico zum Annehmen eines Auftrags von Eros und Partner. Es geht um einen Strip bei einer Firmenweihnachtsfeier. Leider hat sich der Chef des Unternehmens bei der Buchung missverständlich ausgedrückt. Daher waren Kevin und Diego zwar davon ausgegangen, es seien männliche Stripper gewünscht, in Wirklichkeit wollte man aber Frauen.

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Joe lernt morgens die heißeste Rockerbraut kennen, die ihm jemals vor Augen gekommen ist. Doch seine Rockerkumpels warnen ihn: Bei Janine konnte noch nie jemand landen. Sie bieten ihm eine Wette an: Wenn es ihm gelingt, Janine rumzukriegen, sind für ihn einen Monat lang alle Getränke in Siggis Kneipe frei. Hat er jedoch keinen Erfolg, muss er auf Siggis Kneipen-Weihnachtsfeier am selben Abend twerken und strippen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Pauline und Finn sind immer noch unsicher im Umgang miteinander. Eine Verkupplungsaktion von Vanessa scheint das zu ändern. Währenddessen macht sich Richard Sorgen um Jenny. Würde die große Aufgabe und ein zweites Kind sie nicht überfordern? Daher nimmt er ein Angebot von Simone an. Indes kommt Ingo wegen der Ereignisse der letzten Wochen nicht in Weihnachtsstimmung. Doch dann wird ihm klar, wie dringend alle genau deshalb dieses Fest brauchen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Chris glaubt, dass Lilly das Medikament besorgt hat - bis Laura ihn daran zweifeln lässt. Als er erfährt, dass W&L die Firmenzentrale für Helplet Pharmaceutical baut, zählt er eins und eins zusammen. Der Streit zwischen Leon und Alexander eskaliert. Maren fordert sie auf, sich an einen Tisch zu setzen. Zu dritt stellen sie Regeln für das Patchwork-Familienmodell auf. Emma zuliebe lassen sie sich darauf ein, obwohl es nicht einfach werden wird.