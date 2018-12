17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während Jakob sich an die Hoffnung klammert, dass Saskia ihn nicht aufgibt, gelingt es Marc, ihr den Glauben an Jakobs Liebe zu nehmen. Larissa muss eine schwere Entscheidung treffen: Feiert sie Weihnachten mit Conor oder Benedikt? Als sie glaubt, eine Lösung gefunden zu haben, stellt Benedikt sich quer. Roswitha ist froh, als Robert das Vater-Thema ruhen lassen will. Doch dann merkt sie, wie sehr die Sache noch immer zwischen ihnen steht.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Freddy ist immer noch krank vor Liebeskummer. Und nun wird er auch noch wütend, denn nach und nach kommt er Jan und Annika auf die Schliche. Zunächst ahnt er nur, dass die beiden etwas miteinander haben. Doch abends wird seine Vermutung zur Gewissheit: Er ertappt sie als Paar in flagranti. Zu allem Überfluss erfährt er dabei auch noch, dass sie nur deswegen den ganzen Tag lang versucht haben, ihn und Annikas Freundin zu verkuppeln.

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Milla kann es nicht fassen: Nun ist Piet zwar weg, doch trotzdem muss sie ständig Probleme lösen, für die eigentlich er verantwortlich ist. Als auch noch ein Lieferant auftaucht, der mit Piet einen krummen Deal abgeschlossen hat (es geht um Rabatte auf Getränke für extravagante Poolpartys) sieht Milla keine andere Möglichkeit als diese Geschäftsbeziehung zu beenden. Bedauerlicherweise findet sich auf die Schnelle kein neuer Zulieferer.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Deniz wird klar, dass er Richard helfen könnte, Isabelle Damians Geld abzunehmen. Doch dafür müsste er ein unangenehmes Gespräch führen. Finn weicht Paulines Nachfragen aus und will sein Zitter-Problem mit sich allein ausmachen. Aber dann wird ihm klar, dass sie ihm auf der Spur ist. Ben sucht nach Wegen, der Weihnachtsstimmung zu entkommen, und will sich in die Arbeit vergraben. Aber dann hat er eine Begegnung mit einem Weihnachtsengel.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nach dem ersten Schock macht Toni Martin klar, dass er nicht mehr zur Familie gehört. Doch dann bekommt sie mit, wie Martin Luis mit einem emotionalen Appell verunsichert. Aufgebracht spricht sie gegen Martin eine Drohung aus, die er jedoch nicht auf sich sitzen lässt. Nachdem Kate Emily und den Weihnachtsmann in flagranti ertappt hat, überlegt Paul, ob es nicht doch an der Zeit ist, Kate die Wahrheit über den Weihnachtsmann zu sagen.