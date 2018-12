17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Conor bekommt die glückliche Nachricht, dass ein englischer Verein Interesse an ihm hat. Doch dann verletzt er sich, wodurch er Eva unerwartet nahe kommt. Durch die Suche nach einem Geschenk für Vivien wird Easy klar, dass er in einer Zweck-WG wohnt. Zeit, das zu ändern! Rufus hat die Befürchtung, dass Lotta Britta aus Singapur zurückholen will. Gemeinsam mit Andrea sucht er besorgt nach seiner Tochter.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Eine geschickt platzierte Nachricht von Mel veranlasst Alex, seine Trennungspläne noch einmal zu überdenken. Doch auf dem Weg zur Rettungswache, wo er mit Mel sprechen will, verliert er erneut kurzzeitig sein Sehvermögen und baut einen Unfall. Als er schließlich in depressiver Stimmung doch noch sein Ziel erreicht, beobachtet er, wie Mel gut gelaunt ihrer Arbeit nachgeht. Außerdem ist Bo bei ihr.

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Franzi und Jannes erhalten von Leon eine Einladung zur Betriebsfeier im LA14. Beim Gedanken an einen gemeinsamen Abend mit Jannes fühlt sich Franzi äußerst unbehaglich. Sie bemüht sich, ihre Gefühle für ihn zu unterdrücken, doch dann entdeckt sie zufällig das Namensschild, das Jannes zu Weihnachten für ihren Foodtruck gemacht hat. Das gibt den Ausschlag und sie entscheidet sich doch noch für einen Besuch der Party. Im LA14 vergisst Franzi in Jannes' Nähe all ihre Hemmungen. Geschmeichelt lauscht sie seinen Komplimenten und ist begeistert, dass er nur mit ihr tanzt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Moritz erkennt, dass er Michelle zu sehr liebt, um sein Leben einfach wegzuwerfen. Währenddessen ist Michelle kurz davor, endgültig den Mut zu verlieren. Isabelle wird daran erinnert, wie gut es ihr doch geht, und will nun Marian an ihrem Glück teilhaben lassen. Vanessa möchte indes eine ganz eigene weihnachtliche Familientradition entwickeln, doch leider tut sie damit nicht allen einen Gefallen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alexander will Maren zu Weihnachten mit einem Kurzurlaub überraschen - nur sie drei: Maren, Alexander und Emma. Aber bevor er bucht, nimmt er sich noch vor, die Reise mit Leon abzusprechen. Katrin lässt Gerners Vorwürfe nicht auf sich sitzen und schießt zurück. Während Johanna enttäuscht glaubt, dass Weihnachten ausfällt, redet Sunny Gerner ins Gewissen: Sie sind eine Familie, und sie sollten mehr denn je zusammenhalten.