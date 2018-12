17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während Saskia auf Marcs Plan hereinfällt und ihn aus Mitgefühl wieder in ihr Leben lässt, ahnt sie nicht, was er für ein perfides Spiel treibt. Larissas Vorfreude auf das gemeinsame Weihnachtsfest mit Conor wird jäh getrübt, als sie schockiert erfahren muss, dass ihre Wege sich bald wieder trennen werden. Trotz einiger Turbulenzen finden die Bewohner der Schillerallee beim gemeinschaftlichen alljährlichen Weihnachtssingen zusammen.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Lucy ist schockiert, als sie erfährt, dass die Wohnung ihrer Mutter Beate abgebrannt ist. Nun lebt sie auf einem Campingplatz. Auf dem Weg dahin wird Lucy Zeugin, wie ihre Mutter mit der Flinte einen Hasen jagt - allerdings ohne Erfolg. Auch durch Lucys Hilfe wird die Sache nicht besser. Die beiden erreichen absolut nichts und kommen schließlich höchst hungrig auf dem Campingplatz an. Dort werden sie von den Nachbarn zum Spanferkelessen eingeladen. Alles ist gut, bis Beate beim Stehlen erwischt wird.

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Nik will unbedingt mit seinen Freunden noch eine schöne Christmas-Party feiern und ist froh, dass Pascal die Reise zu seinen Eltern auf den nächsten Tag verschiebt. Als Kim, Jacky und Pascal von der Schule in die WG kommen, staunen sie über das, was Nik in der Zwischenzeit gezaubert hat. Zwar stellt sich dann heraus, dass die Plätzchen im Ofen verbrannt sind und die Bowle ungenießbar ist, aber das stört sie nicht. Die Kids besorgen spontan Bier und Pizza - und fühlen sich plötzlich so gelöst wie früher.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn und Pauline finden nicht zusammen. Und so landet er bei Isabelle. Sie kommen sich gefährlich nahe. Ingo befürchtet, dass ihm ein einsames Fest bevorsteht. Doch als er für einen freundlichen Obdachlosen die Trinkhalle öffnet, entsteht daraus eine spontane Party. Vanessa und Christoph bringen es nicht übers Herz, Richard alleine feiern zu lassen. Trotz einiger Schwierigkeiten gibt es doch noch ein harmonisches Fest im Hause Steinkamp.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Auch wenn sie den Weihnachtsabend mit der Familie genießen wollen, beschließen Gerner und Katrin, Laura näher unter die Lupe zu nehmen. Paul ist untröstlich. Durch ein dummes Missgeschick ist Kates Weihnachtsgeschenk zerstört worden. Nicht nur, dass er ihr den Glauben an den Weihnachtsmann genommen hat, jetzt stehen sie auch noch ohne Geschenk da. Als an Heiligabend ein mysteriöses Paket vor der Tür steht, ist Paul schwer irritiert.