17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Andrea weiht Rufus in ihre Schwangerschaft ein und bittet ihn vorerst um Stillschweigen. Aber dann droht Larissa, ihr auf die Schliche zu kommen. Eva will sich verzweifelt beweisen, eine gute Ehefrau zu sein, um Conor aus dem Kopf zu kriegen. Nur ist das leichter gesagt als getan. Bambi tut alles, um Sina in ihrem neuen Job den Rücken freizuhalten. Doch als die von ihrer Arbeit berichtet, glaubt er, die Symptome auch bei sich zu entdecken.

18:10 Uhr, RTL II: Köln 50667

Kevin hat sich bisher eifrig bemüht, Dana aus dem Weg zu gehen. Es schmerzt zu sehr, dass sie seine Liebe nicht erwidern kann. Doch als Diego ihm einen wichtigen Auftrag für die Agentur erteilt, kommt er nicht umhin - er muss den gesamten Tag mit Dana verbringen. Um diese Herausforderung zu meistern, nimmt er sich vor, bei ihr auf Distanz zu gehen und sich auf seine berufliche Aufgabe zu konzentrieren. Doch ein kurzer Moment der Nähe reicht aus, damit Kevin wieder schwach wird und nur noch Augen für die Angebetete hat. Als zu allem Überfluss eines der männlichen Models der Agentur anfängt, mit Dana zu flirten, sieht Kevin rot.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle findet heraus, dass Simone und Richard gegen Jenny intrigieren und nutzt diese Information, um sich für die Erpressung von Richard zu revanchieren. Finn kann nur schwer ertragen, dass er nach der Operation als Held gefeiert wird, obwohl er wissentlich Moritz' Leben riskiert hat. Ronny bekommt mit, dass Brigitte ein Blind-Date hat. Als er sie aus der katastrophalen Verabredung rettet, scheint ihr Herz für ihn entflammt.

19:10 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Kim ist total erschöpft von den Ereignissen der letzten Zeit. Ausgelaugt ignoriert sie ihre Insta-Pflichten. Als ihre Auftraggeberin Tammy daraufhin alles andere als erfreut reagiert und ihr Werbedeal endgültig zu platzen droht, bittet Kim Angel an, ihr bei der Erstellung eines Posts zu helfen. Doch es nützt alles nichts. Angespannt und überfordert kann Kim keine heile Welt vorspielen und bricht vor Angel in Tränen aus. Während Kim glaubt, in Angel eine echte Freundin gefunden zu haben, hat diese Kims Zusammenbruch längst aufgenommen. Schon bald spinnt sie hinter Kims Rücken ihre Intrigen. Sie biedert sich bei Tammy an und setzt alles daran, Kim den Werbedeal wegzuschnappen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Da Felix seine Drohung wahr machen will, muss Chris sich entscheiden: Entweder er stoppt seinen Kampf gegen Helplet, oder Philip verliert seine Approbation. Nach einem Streit mit Chris gibt Philip ihm schließlich doch die Absolution weiterzukämpfen. Entschlossen, für Sophie Reife zu zeigen, krempelt Jonas sein Zimmer um. Die Teenie-Zeit ist vorbei! Entschuldigend gesteht er Luis, sich dem erwachsenen und erfolgreichen Leon unterlegen zu fühlen.