17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Conor sich von ihr getrennt hat, versinkt Larissa in Verzweiflung. Tief verletzt keimen in ihr allmählich Rachegelüste auf. Jakob setzt alle Hebel in Bewegung, für sich und Saskia doch noch den ursprünglichen Hochzeitstermin zu ergattern. Doch dabei stößt er auf Widerstand. Easy will mit Ringo allein zurück in die eigene Wohnung ziehen und ist überrascht, dass Tobias darauf gelassen reagiert. Es droht stattdessen an anderer Stelle Ärger.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Leonie und Olli beschließen, sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen. Beide leiden unter einem schlechten Gewissen, können aber ihre Gefühle füreinander auch nicht einfach so abstellen. Da in der WG die Heizung immer noch defekt ist, lässt sich Leonie von der zurückgekehrten Elli schließlich doch dazu überreden, wieder mit ins Loft zu kommen. Leonie kann es kaum ertragen, wie glücklich Olli und Elli miteinander sind.

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Als Emmi und Samu am Morgen wieder einmal ausgiebig Sex haben wollen, werden sie von Sabrina gestört. Emmis Lust ist dahin. Kurz darauf jedoch wird sie von Samu mit einer romantisch zurechtgemachten Garage überrascht, wo sie sich eine Auszeit von ihren chaotischen Mitbewohnern nehmen können. Doch Großstadtpflanze Emmi kommt in der nasskalten Umgebung trotz Einsatz eines Heizstrahlers nicht in Stimmung.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn entscheidet, Vanessa endlich die Wahrheit zu sagen, und erntet dafür allerdings nur wenig Verständnis. Indes wird Richard von Simone mit einem unschlagbaren Eisshow-Konzept überrascht. Er weiß, dass er Jenny sicherlich verletzen wird, sollte er sich darauf einlassen. Währenddessen lässt sich Ben nach Ekaterinas Tod zum ersten Mal auf eine andere Frau ein, was widersprüchliche Gefühle in ihm weckt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lilly fühlt sich schlecht, da sie Tuner seit Tagen belügt und ihm die bevorstehende Protestaktion verschwiegen hat. Gerade als sie reinen Tisch machen will, erfährt Tuner von einer anderen Seite davon. Derweil hat Sunny ein böses Erwachen, als sie nach einer durchfeierten Nacht feststellt, dass sie Emily im Rausch vertraglich zugesichert hat, mit einer großen Investition in ihr Geschäft einzusteigen.