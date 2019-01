17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva und Conor bemühen sich nach ihrem indirekten Liebesgeständnis um einen normalen Umgang miteinander. Als Conor ihr einen Gefallen tut, stößt Eva jedoch an ihre Grenzen. Ute verdächtigt Benedikt, Conor bei der Presse in den Dreck ziehen zu wollen. Roswitha ist erleichtert, als die Vaterfrage endlich geklärt ist. Mit ihrer unsensiblen Reaktion stößt sie Miro jedoch vor den Kopf und erkennt bestürzt, dass er aus ihrem Leben verschwinden könnte.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Kevin setzt all seine Hoffnungen in seinen Plan, einen Kiosk zu eröffnen. In einer wunderschönen Immobilie soll dieser Traum wahr werden. Doch vorher ist es notwendig, noch eine wichtige Angelegenheit hinter sich zu bringen: Er muss Diego beichten, dass er die gemeinsame Agentur verlassen und sich seine Anteile auszahlen lassen will. Das Gespräch mit ihm wird allerdings nicht so leicht wie erhofft. Außerdem träumt auch Dana heimlich von der für den Kiosk vorgesehenen Immobilie. Sie will dort ein Café eröffnen.

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Schmidti und Sabrina erhalten am Morgen unerwartet Besuch vom Umweltamt. Sie erfahren, dass ihnen nur noch zwei Wochen Zeit bleiben, das Boot reparieren zu lassen - oder es muss abgeschleppt werden. Beides können sie sich nicht leisten. In seiner Not bittet Schmidti Samu um Hilfe...

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny wird klar, dass sie alle Kraft für den Kampf gegen Simone braucht. Daher entscheidet sie sich hinter Deniz' Rücken gegen ein Kind. Marie holt Michelle gegen Isabelles Rat zum Fotoshooting. Als Isabelle an sie appelliert, Freundschaft und Karriere zu trennen, perlt das an ihr ab. Ronny verschweigt Ingo seine Nacht mit Brigitte - es war ja nur ein One-Night-Stand. Doch dann braucht er Hilfe bei der Buchhaltung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lilly schafft es, Tuner und sich selbst vor der Polizei zu verstecken, doch Tuners gesundheitlicher Zustand bereitet ihr große Sorgen. Sie bringt ihn zum Durchchecken ins Krankenhaus. Währenddessen nimmt Sophie Emilys Einladung zu einem spontanen Grillabend gerne an und freut sich umso mehr, als Paul auch Jonas einlädt. Emily ist weniger begeistert und gibt sich auch keine große Mühe, ihren Unmut zu verbergen.