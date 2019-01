17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob erkennt, dass Saskia mehr unter den Nachwirkungen von Marcs Taten leidet als er selbst. Sie ahnen beide nicht, wie begründet Saskias Ängste sind. Britta versichert Rufus ihre Liebe. Doch irgendwas sagt ihm, dass Brittas Liebe zu ihm nicht der einzige Grund für ihre Rückkehr ist. Vivien bekommt ein üppiges Schmerzensgeld für den Tod ihres Bruders. Zum Entsetzen von Tobias will sie das Geld ausschlagen, bis Easy sie vom Gegenteil überzeugt.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Alex freut sich darüber, dass Hoffnung besteht. Voller Erwartungen, aber total angespannt hören er und Mel dem Arzt zu, als dieser ihnen die neuesten Ergebnisse vorliest. Dabei wird Alex allerdings klar, wie schlecht es wirklich um ihn steht. Seine Chancen, wieder vollständig gesund zu werden, sind äußerst gering...

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Emmi befindet sich morgens in einer Zwickmühle. An diesem Tag soll ihr und Samus Einstand in der Nachbarschaft gefeiert werden. Allerdings rät Samus Bruder davon ab, die potentiellen Störenfriede Schmidti und Sabrina einzuladen. Da Emmi es nicht übers Herz bringt, den Freunden die Wahrheit zu sagen, lockt sie sie mit geschenkten Konzertkarten aus dem Haus. So läuft der Einstand zunächst wie am Schnürchen, doch plötzlich stehen Schmidti und Sabrina in der Tür. Die Reaktion der Nachbarn überrascht Emmi...

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Steffi kriegt wider Willen mit, wie Ben eine schöne Nacht mit einer anderen Frau erlebt. Sie selbst bleibt unglücklich zurück, bis Ingo sie schließlich auffängt. Marie verspricht Mo und Michelle, sie bei der Eisshow unterzubringen. Doch nach einem Gespräch mit den Steinkamps gerät sie in eine Zwickmühle. Vanessa blockt Paulines Annäherungsversuch ab. Doch ein Appell von Finn bringt sie zum Nachdenken.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Lilly an einer nächtlichen Protestaktion teilnimmt, will Tuner auch etwas dazu beitragen. Doch sein kreativer Einsatz ist umsonst. Als Lilly am nächsten Morgen nicht nach Hause kommt, macht er sich große Sorgen und beginnt, sie zu suchen. Als Toni Nina ihre Angst gesteht, sich auf die Liebe und auf Männer einzulassen, findet sie mütterlichen Halt bei Nina. Die quält das Schuldgefühl, dass sie ihrer Tochter ein schlechtes Vorbild war.