17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt ist sich sicher, dass er der Vater von Andreas Kind ist. Doch sein Wunsch nach einem Neuanfang wird von Rufus mit einer Notlüge brutal ausgebremst. Eva ist bemüht, ihre Ehe wieder anzukurbeln. Ihre romantische Offensive bereitet Till tatsächlich eine schlaflose Nacht, jedoch anders als erhofft. Tobias versucht verbissen, sein Image als Anwalt aufzupolieren. Durch Vivien bietet sich ihm eine einmalige Chance - doch die hat ihren Preis.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Diego setzt nach einem langen Wochenende seine Spionin Carmen unter Druck, weil er endlich Ergebnisse sehen will. Gerade noch in letzter Sekunde kann er verhindern, dass Chico hinter seine Zusammenarbeit mit Carmen kommt. Doch als Diego am Abend feststellen muss, dass es bis zur endgültigen Lösung des Rätsels rund um die Soßen-Zusammensetzung noch ein langer Weg ist, beschließt er, Carmen weiterhin als Spionin zu beschäftigen. Was Chico wohl davon hält?

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Morgens ist Peggy sehr gerührt, als Joe sie bittet, ihn bei dem später stattfindenden Treffen mit seinem neuen Manager Max zu unterstützen. Doch während dieses Termins fühlt Peggy sich von Max nicht für voll genommen und immer mehr an den Rand gedrängt. Sie lässt sich zu einem peinlichen Gefühlsausbruch hinreißen, den sie später wieder bereut. Obwohl Paula ihr gut zuredet, muss Peggy sich enttäuscht damit abfinden, von Joe wohl nun nicht mehr gebraucht zu werden. Denn jetzt gibt es Profis, die sich um all das kümmern, für das sie bisher gesorgt hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian will versuchen, nun ein bürgerliches Leben zu führen. Doch dieser Versuch gerät in Gefahr, als er in eine Falle gelockt wird. Mittlerweile vermutet Pauline, dass Damian irgendeinen Plan verfolgt. Entgegen allen Warnungen entschließt sie sich, Damian zur Rede zu stellen. Währenddessen hofft Steffi nach dem Sex mit Ben auf eine Gefühlsregung seinerseits. Doch dann wird sie bitter enttäuscht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Sunny einer prominenten Kundin spontan ihre Tasche überlässt, um Vlederbag zu pushen, muss Emily einsehen, dass sie ihr Unrecht getan hat. Die brüchige Harmonie aber hält nicht lange, denn Sunny hat ihre Pillen in der Tasche vergessen. Zwar konnte Chris den Brand im Container löschen, doch die Möbel sind nicht mehr zu retten. Als Tuner klar wird, dass er den Brand verursacht hat, macht er sich Vorwürfe.