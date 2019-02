17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Jakob Marc endlich gegenübersteht, nimmt der finale Kampf zwischen den beiden ein tragisches Ende. Aber Marcs Spiel ist noch lange nicht vorbei. Mit einem Eklat sorgt Britta dafür, dass Andreas Schwangerschaft und Rufus' vermeintliche Vaterschaft in aller Öffentlichkeit auffliegen. Bambi hat Sina versprochen, die Vorbereitungen für ihre Praxiseröffnung zu stemmen. Als Amelie ihm jedoch einen Streich spielt, gerät sein Zeitplan aus den Fugen.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Dana flüchtet in den Kiosk, als sie morgens Kevin begegnet und der sie auf den Moment der Nähe am Vorabend ansprechen will. Doch im Kiosk muss Dana feststellen, dass der Balzkampf zwischen Luis und Kevin gnadenlos weitergeht. Das Ganze mündet in einen heftigen Streit, bei dem sogar eine Nagelpistole zum Einsatz kommt: Es fließt Blut!

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Joe ist am Morgen ziemlich beeindruckt, als ihm Agenturchef Max in seinem Twerk-Vertrag satte 50.000 Euro pro Jahr zusichert und verspricht der skeptischen Peggy, dass er diese Kampagne nur mit ihr durchziehen will. Er gerät kurz ins Grübeln, als Alina zu Bedenken gibt, dass der Vertrag seine Freiheit ziemlich einschränken könne. Doch als Peggy schwärmt, was sie alles mit dem Geld anstellen würde, verspricht Joe ihr großmütig, sie bei ihrem eigenen Tanzstudio zu unterstützen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny bietet Simone eiskalt die Stirn und lehnt sich weit aus dem Fenster - bis Simone plötzlich zurückschlägt. Indes hat Pauline Damians Plan entlarvt und sorgt dafür, dass er wieder ins Gefängnis muss. Währenddessen sieht Ingo, wie schwer Steffi der Umgang mit Ben fällt und hofft aufrichtig, dass es ihr besser geht, wenn sie von Ben endgültig Abstand nimmt. Doch dann geschieht genau das Gegenteil.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Tuner, Paul und Nihat sich zufällig in einem Trödelladen begegnen, ist allen klar, dass sie ihr Business fortsetzen wollen. Sie planen, als erstes, einen Sekretär aufzumotzen. Dass Nihat in dem Stück einen Schatz entdeckt hat, verschweigt er allerdings. Maren freut sich auf einen Abend mit Alexander. Doch Emma scheint ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen, und hört nicht auf zu brüllen, bis sie Dannys Schlagermusik hört.