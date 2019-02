17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Saskias und Jakobs Hochzeitstag nimmt eine schreckliche Wendung, als Marc posthum eine letzte Überraschung für die beiden hat. Conor kehrt in die Schillerallee zurück. Während Till denkt, dass sein Sohn wegen eines neuen Vereins wieder da ist, durchschaut Ute Conors eigentlichen Plan. Britta gerät erneut mit Andrea aneinander. Ein klärendes Gespräch der beiden sorgt jedoch dafür, dass in Britta neue Hoffnung auf ein Happy End mit Rufus aufkeimt.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Bo und Patrick sind konsterniert, als sie erfahren, dass Charlie bereits von ihrem Vater aus dem Krankenhaus abgeholt und nach Hause gebracht wurde. Sie stellen Ferdinand zusammen mit Charlies Mutter zur Rede und versuchen ihn davon zu überzeugen, dass es das Beste für Charlie wäre, zunächst einmal zu Bo und Patrick zu ziehen. Doch Charlies Vater bleibt hart und Patrick gibt die Hoffnung auf, seiner Tochter helfen zu können. Erst Bo schafft es mit einer emotionalen Ansprache, Ferdinand zum Umdenken zu bewegen. Als sie zusammen mit Charlie in die WG kommt, ist Patrick überglücklich, während Bo Zweifel hat, ob sie das Richtige getan hat.

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Hilflos und ohne eine Alternative steht Krätze vor der Tür von Joes WG. Nachdem er sein Dilemma erklärt hat, wird er vorübergehend aufgenommen. Ziemlich planlos sucht er nach einer Beschäftigung und beginnt damit, Alina im LA14 bei den Vorbereitungen für eine Party zu helfen. Am späten Abend begegnet er Schmidti, den er als Verräter beschimpft. Dessen Version der Geschichte will er erst gar nicht hören. Zurück in der WG gibt er vor Joe zu, dass ihn Schmidtis Verhalten tief verletzt hat, und er nicht mehr zu den anderen zurück möchte.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ingo freut sich, als er wegen des Schimmelbefalls bei Steffi unterkommt. Aber weil ihn ihre Nähe verwirrt, verrät er sich beinahe. Unterdessen erkennt Maximilian, dass Christoph der Gefahrensituation nicht gewachsen ist. Deshalb will er das Pacho-Problem drastisch lösen. In der Zwischenzeit wird Pauline immer wieder an ihre verstörende Vergangenheit mit Damian erinnert. Also plant sie, diesen Erinnerungen mit Finn zusammen zu entkommen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Paul findet bei Kate eine Schatzkarte und das Säckchen, in dem die Goldmünzen aufbewahrt waren. Nach harten Verhandlungen rückt sie mit der Wahrheit heraus. Betreten entschuldigen sich Paul und Tuner bei Nihat. Maren findet Jonas' Auswanderungspläne reichlich naiv und stößt ihn damit vor den Kopf. Alexander rät ihr, nochmals auf Jonas zuzugehen. Doch die Aussprache misslingt. Jonas reist unversöhnt nach Singapur ab.