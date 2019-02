17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Vivien durch einen Vorfall gezwungen wird, die Fürsorge ihrer Mutter zuzulassen, reißen die Wunden der Vergangenheit bei ihr wieder auf. Rufus ist gerührt, als Britta ihren Ehering sucht, den er an sich genommen hat, aber ihm ist klar, dass eine Rückgabe für Britta ein deutliches Signal wäre. Saskia macht sich Vorwürfe, weil Jakob durch ihren Fehler weiterhin des Mordes an Marc verdächtigt wird. Wird er ihr ein weiteres Mal verzeihen können?

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Diego und Chico steht heute der große Showdown im Wettkampf um Onkel Ignacios Erbe bevor. Morgens erreichen sie den vereinbarten Treffpunkt. Es handelt sich um ein Restaurant, in dem sie Ignacios berühmte Albondigas in Tomatensoße nachkochen sollen. Das bessere Gericht wird gewinnen! Schon während der Zubereitung liefern sich die Familien der beiden einen erbitterten Streit, der schließlich vollkommen eskaliert, als es darum geht, den Gewinner zu prämieren.

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Am Morgen telefoniert Pascal hektisch seinem Anwalt hinterher, um in Erfahrung zu bringen, ob Marvin aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde. Deswegen kann er sich zuerst auch nicht für Niks Idee begeistern, den Abschluss der bösen Sache mit einer Party zu feiern. Erst als der Anwalt zurückruft, fällt Pascal ein Stein vom Herzen: Marvin wird bis zum Prozess in U-Haft bleiben. Jetzt da Pascal auf den langersehnten Neubeginn hofft, kann er auch wieder nahe Momente mit Kim zulassen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Steffi will Ingo aufmuntern und erfährt dabei von Lena, was Ingo so verzweifelt versucht hat, vor ihr geheim zu halten. Derweil hat Simone mit Richards Vorwürfen zu kämpfen. Als sie erkennt, wie schlecht es Jenny geht, zieht sie sich aus dem Zentrum zurück. Christoph schafft es, einen Plan für die Drogentransporte zu entwickeln. Doch dann konfrontiert ihn Maximilian mit neuen Forderungen, auf die Christoph jedoch nicht eingehen will.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während sich Gerner und Katrin über den gelungenen Coup freuen, drückt die Veröffentlichung der Homestory schwer auf Lauras Stimmung. Sie ärgert sich, dass ihre Vergangenheit im Büro Gesprächsthema ist, doch Felix fängt sie auf. Als im Mauerwerk Not am Mann ist, springt Maren kurzerhand ein. Emma schläft friedlich und Maren geht ganz in ihrem Job auf, den sie nur kurz unterbricht, um Milch abzupumpen - mit ungeahnten Folgen.