14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Merle gefällt es nicht, dass Gunter Ines gegenüber sehr misstrauisch ist. Als Gunter dann auch noch eine Detektei auf Ines ansetzt, platzt Merle der Kragen. Es herrscht Eiszeit zwischen den beiden - bis Ines vor ihnen steht und verkündet, dass sie Kaspar zurückhaben will. Frank und Hilli wollen um ihre Ehe kämpfen. Doch Frank hat ein schlechtes Gewissen Yvonne gegenüber, die ihm auch prompt vorwirft, sie nicht nur privat, sondern auch geschäftlich hängen zu lassen. Frank lässt sich breitschlagen, doch in Yvonnes Geschäft zu investieren.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Henry und Denise kümmern sich liebevoll um ein frischgeborenes Fohlen. Durch dieses gemeinsame Erlebnis kommen sich die beiden wieder ein Stück näher. Joshua vergisst währenddessen eine Verabredung mit Annabelle, weil er mit seinen Gedanken ganz woanders ist. Christoph lässt nichts unversucht, um Zeit mit Eva zu verbringen, und schmiedet einen Plan. Doch Robert hegt einen Verdacht und ist ihm dicht auf den Fersen. Wird er Christophs Vorhaben durchkreuzen?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Larissa fühlt sich unfair behandelt, als ihr Vater ihre Eigeninitiative für HuberBau ausbremst. Mit bewährten Mitteln will sie den Entscheider auf ihre Seite ziehen. Indes wirft Saskia Jakob verletzt vor, an ihrer Liebe zu zweifeln. Als sie begreift, warum er sich trennen will, trifft sie einen Entschluss. Als Noah Amelie den Glauben an den Osterhasen raubt, will Bambi sie vom Gegenteil überzeugen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelles Rausch währt nicht lange. Als Finn sie danach auffängt, offenbart sie ihm, was wirklich in ihr vorgeht. Indessen wird Maximilian von der Polizei zur Zusammenarbeit gezwungen, doch er will Alexander nicht wieder enttäuschen. Als Marie klar wird, was beim Casting auf sie zukommt, will sie sich fitspritzen lassen. Allerdings stößt sie mit dieser Entscheidung bei niemandem auf positive Resonanz.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Sunny ist schockiert, als die Security des Events Drogen in ihrer Handtasche findet und ihr den Einlass verweigert. Vergeblich beteuert sie ihre Unschuld, doch selbst Emily will ihr nicht glauben und geht mit Karla alleine auf die Feier. Gerner und Katrin beobachten irritiert eine innige Umarmung zwischen Philip und Laura. Katrin versucht, mehr darüber zu erfahren. Die Zeit drängt und sie muss ihren Plan radikal beschleunigen.