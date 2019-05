14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie ist nach ihrer Nacht bei Gregor im Pärchen-Himmel, bis sie begreift, dass er sie nur manipuliert. Amelie sinnt auf Rache. Als Gregor alles gibt, um sie von der Echtheit seiner Gefühle zu überzeugen, geht sie ihm auf den Leim und überrascht ihn mir der Zusage: Sie wird vor der Polizei seine Schuld auf sich nehmen. Eliane nimmt den von Gregor lancierten Marionetten-Vorwurf im Heideecho sportlich und arbeitet sich mit Elan in die wirtschaftsrelevanten Themen ein. Jetzt kann Gregor sich warm anziehen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Natascha verstrickt sich in Lügen und strapaziert damit ihre Ehe mit Michael. Als sich alles zuspitzt, verliert Natascha die Geduld. Joshua ist tief getroffen von Roberts Vorwürfen und vertraut sich Denise an, die vollstes Verständnis für ihn hat. Nur Annabelle sieht hingegen rot und treibt es auf die Spitze. Tina fängt an, sich Ragnar gegenüber zu öffnen, und muss erkennen, dass er ihr sehr gut tut. Wird sie sich auf ihn einlassen?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias brilliert vor Gericht. Als er einen Rückschlag erleidet, bietet Benedikt seine zweifelhafte Hilfe an. Doch Tobias kommt nicht dazu, sie in Anspruch zu nehmen. Eva befürchtet, dass Till hinter ihre Affäre mit Conor gekommen ist und sie damit alles verlieren wird. Ringo glaubt, dass Easy ihm einen Heiratsantrag machen will. Doch als Easy vor Ringo auf die Knie geht, kommt alles anders als erwartet.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny gerät wegen der Hallenbuchungen unter Druck. Als eine Stornierung nicht mehr möglich ist, muss sie eine schwere Entscheidung treffen. Indes droht Michelle, in ihre alten Verhaltensmuster zurückzufallen. Marie und Moritz können Michelle bestärken, sich von Chiara nicht verunsichern zu lassen. Indes erleidet Richard nach dem heftigen Streit mit Simone einen Schwächeanfall. Das Paar versöhnt sich zwar - aber mit einem schalen Beigeschmack.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nach Karlas Beurlaubung entspannt sich die Lage zwischen Emily und Sunny. Emily bittet Sunny sogar, spontan auf Kate aufzupassen. Während Sunny sich mit Kate einen schönen Nachmittag machen will, verfolgt Karla nach wie vor ihr Ziel, Sunnys Platz als Emilys beste Freundin einzunehmen. Nihat gewinnt das letzte Pokerspiel gegen Tuner und kostet seinen Sieg voll aus. Pauls Vorwurf, statt an Tuner nur an sich gedacht zu haben, prallt an ihm ab.