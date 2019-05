14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Zwischen Hilli und Cornelius knistert es immer wieder. Die gegenseitige Anziehung der beiden ist inzwischen nicht mehr zu verleugnen. Als Cornelius Hilli sein Boot zeigt, stehen die beiden in einer kalten Nacht am wärmenden Feuer. In dieser Stimmung scheint ein Kuss unausweichlich. Gregor kann verhindern, dass Gunter Amelies Bild zu Gesicht bekommt. Für Gunter steht jedoch fest: Amelie deckt ihren Liebhaber Gregor in Sachen Baustellen-Fahrt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Jessica fleht um Verzeihung. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an Romy, die bei Paul ein gutes Wort einlegen soll. Doch vergeblich. Wird Jessica an den Konsequenzen ihres Handelns zerbrechen? Joshua wehrt sich gegen Annabelles Erpressung. Währenddessen möchte Annabelle Christoph als Anteilseigner würdig vertreten. Doch plötzlich kommt ihr ausgerechnet dieser in die Quere.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Saskia entgeht in ihrer Sorge um Jakob, dass sich ein möglicher Beweis für seine Unschuld ganz in ihrer Nähe befindet. Larissa befürchtet, dass Leni ihren Kokainkauf verpetzen wird. Als sie fieberhaft nach einer Lösung sucht, spielt ihr der Zufall in die Hände. Ute ist von Benedikts Verhalten gegenüber Andrea verunsichert. Als sie beschließt, sich davon nicht verrückt machen zu lassen, beobachtet sie einen innigen Moment zwischen den beiden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone hofft, dass nach Niclas' Auszug Ruhe in die Familie einkehrt. Niclas hat jedoch nicht vor, Simone aufzugeben. Derweil ergattert Ronny ein Date mit seiner Traumfrau Chiara. Kurz darauf erfährt er aber, dass sie Michelles Konkurrentin auf dem Eis ist. Unterdessen befürchtet Marie, dass Deniz etwas von ihren Gefühlen ahnt, was sie unbedingt verhindern will. Fest entschlossen verdammt sie ihr Herz zum Schweigen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Aus Angst um seine Familie überlässt Alexander den Drogenkurieren den "Kiezkauf" als Drogenlager. Um Jonas und Luis damit nicht in Gefahr zu bringen, entlässt er die beiden, ohne ihnen den wahren Grund zu nennen. Er behauptet, er habe finanzielle Probleme. Johanna kommt spontan zu Besuch. Gerner und Katrin versuchen, ihr eine heile Welt vorzuspielen, doch sie verstricken sich in Widersprüche. Ihre Tochter hat aber ganz andere Probleme.