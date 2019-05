14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Margret möchte ihre Liebe zu Agnes leben, bringt es aber nicht über sich, sich als lesbische Frau zu outen. Agnes zieht sich verletzt zurück, bis Margret weiß, was sie will. Margret beruhigt sich mit Schlaftabletten. Aber als sie fürchtet, dass Agnes ihr entgleitet, puscht sie sich mit Ephedrin und versucht, sie zu treffen. Dabei gerät sie in ihrem desolaten Zustand in Gefahr, in die Ilmenau zu fallen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Denise und Henry verbringen unbeschwerte Stunden miteinander. Im Überschwang macht er eine Aussage, die Denise verblüfft. Christoph sucht nach neuen Inhalten in seinem Leben und beginnt, ein altes Hobby aufzufrischen. Auch Eva versucht, zur Normalität zurückzufinden. Können sie das Erlebte hinter sich lassen?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob wird feierlich in der Schillerallee begrüßt und dankt allen für die Unterstützung. Gemeinsam mit Saskia will Jakob nur noch eines: nach vorne sehen! Conor will mit Eva abschließen und lädt Sarah zu einem Date ein. Doch er schafft es nicht, sich auf sie einzulassen. Eva geht es derweil mit Till nicht anders. Robert gesteht Irene, dass das Überraschungspicknick nicht seine Idee war, und hält die Sache damit für bereinigt - zu Recht?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie will sich voll und ganz auf die Gala konzentrieren, als es zu einem nahen Moment mit Deniz kommt. Währenddessen ist Jenny in ihren Gedanken bei Deniz. Sie muss sich aber auf die Gala konzentrieren. Dort setzt sie zu einem flammenden Liebesappell an. Indes sucht Isabelle einen standesgemäßen Begleiter für die Gala. Finns Angebot lehnt sie zunächst ab. Doch dann sieht sie ihn im Smoking und denkt noch einmal darüber nach.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nach ihrer heftiger Ansage muss Nina befürchten, ziemlich übers Ziel hinausgeschossen zu sein. Während sie davon ausgeht, dass ihr jetzt gekündigt wird, zeigen ihre Worte bei Felix allerdings Wirkung. Shirin erfährt, dass Oma Gülcan plant, nach Berlin zu kommen. John bittet Nihat daraufhin, ihm ein paar Sätze auf Türkisch beizubringen. Als er Shirin damit überraschen möchte, bricht die allerdings in Gelächter aus.