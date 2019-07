14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Luke lehnt es ab, das YVY-Gutachten für Yvonne zu fälschen. Yvonne hat große Angst, Frank zu verlieren, und nimmt die Sache selbst in die Hand, was sie aber nur noch tiefer in Schwierigkeiten bringt. Cem hat sich über Carla ein Date mit Amelie erschlichen, das jedoch anders ausfällt, als er es sich erträumt hat. Also lässt er Eliane in dem Glauben, das Date ihretwegen abgesagt zu haben, um ihr bei einem Großauftrag in der Wäscherei zu helfen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Robert sieht keine Chance mehr für Eva und sich. Beide sind am Boden zerstört und auch Valentina fällt in tiefe Trauer. Am nächsten Morgen erklärt sie Eva bewegt: Sie wird immer ihre Mama bleiben! Henry entschuldigt sich bei Denise für seine Zusammenarbeit mit Christoph. Er will von ihr wissen, wie es mit ihnen beiden weitergehen soll, doch Denise hat darauf vorerst keine Antwort.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Niklas zur Welt kommt, wird Rufus klar, dass Benedikt den Kampf um sein Kind niemals aufgeben wird. Leni merkt, dass eine kaufmännische Ausbildung nicht ihr Ding ist. In ihrer Angst, Easy zu enttäuschen, ist es ausgerechnet Paco, der ihr zur Ehrlichkeit rät. Die Sorge um Andrea lässt die ganze Familie nicht los. Durch einen Streit mit Roswitha realisiert Robert, dass er für seine Tochter da sein muss, und zieht Konsequenzen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny erkennt nach dem abgebrochenen Kuss mit Niclas, dass sie Deniz zu verlieren droht, wenn sie nicht bald einen Schritt auf ihn zu macht. Währenddessen fühlt sich Chiara im Loft von allen ausgeschlossen und wird von Susanne dazu überredet, auf Ronny zuzugehen. Derweil kämpft Vanessa mit ihrem schlechten Gewissen. Schließlich kann sie nicht anders, als Richard von dem Vaterschaftstest zu erzählen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren und Robert bekommen mit, wie sehr sich Nina wegen Toni Sorgen macht, und sie beschließen, ihre Antipathie hintenanzustellen. Doch es dauert nicht lange, bis der Streit zwischen ihnen erneut ausbricht. Nur mit Mühe und Not ist es Toni gelungen, ihre Chefin vom Abbruch eines Einsatzes zu überzeugen, obwohl alles glatt und ohne Zwischenfälle abgelaufen ist. Vergibt sie sich damit eine einmalige Chance?