14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Merle sagt Gunter, dass sie spontan schon am Abend nach Bangkok fliegen will. Gunter ist vor den Kopf gestoßen, sorgt sich, weil Merle noch erkältet ist, ist aber weiterhin nicht in der Lage, das Missverständnis zwischen ihnen aufzuklären. Als Merle zum Flughafen will, bricht sie plötzlich zusammen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Jessica arbeitet an ihrem Plan, Romy mit Bela zu verkuppeln. Zufällig erfährt sie, dass André vor langer Zeit einen Liebesschnaps mit enormer Wirkung hergestellt hat. Jessica setzt alles daran, diesen besonderen Trank herzustellen. Da kommt ihr ausgerechnet der ahnungslose Bela zur Hilfe.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Mick schafft es, in Larissa Ängste und Schuldgefühle zu schüren, so dass sie einwilligt, gegen Bezahlung mit einem Fremden zu schlafen. Eva muss einsehen, dass die Kanzlei in argen Nöten steckt. Notgedrungen trifft sie eine Entscheidung, mit der sie Tobias vor den Kopf stößt. Britta muss dringend eine Wohnung finden. Doch ihre ständigen Lügen und Ausreden sorgen dafür, dass sie weiterhin mit der Couch im Büro vorlieb nehmen muss.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie ist froh, als Michelle nicht durch Chiara ersetzt wird. Doch Chiaras Frust hat unangenehme Folgen für Marie. Finn ist positiv überrascht, dass Isabelle das Richtige getan hat. Während er sich sicher ist, sich auf sie verlassen zu können, bekommt diese jedoch ein verlockendes Angebot. Steffi hat bei der Arbeit ein Erfolgserlebnis und bekommt endlich ihre Festanstellung. Aber dann merkt sie, dass sie das Kinderthema noch immer beschäftigt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner und Paul starten ihre Bergtour und lassen ihre trüben Gedanken in Berlin. Auch als sie im Zelt statt in der Hütte schlafen müssen, kann das ihre Laune nicht verderben. Plötzlich taucht Nihat auf und will mit auf den Gipfel. Nina versucht, Kerstins Warnung vor Robert nicht an sich heranzulassen. Als der erfährt, dass seine Ex mit Nina gesprochen hat, gesteht er ihr offen die Fehler seiner Vergangenheit. Kann sie ihm noch vertrauen?