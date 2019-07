14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Merle schafft es gerade noch, den Notruf auszulösen, bevor sie zusammenbricht. Gunter ist schockiert, als er erfährt, dass eine Herzmuskelentzündung Merles Leben bedroht. Unter Tränen fleht er sie an, ihn nicht zu verlassen. Yvonne leidet darunter, dass Frank sich zurückzieht, weil sie den giftigen Nagellack verkauft und ihr gefälschtes Gutachten nicht zurückzieht. In ihrer Not ersinnt Yvonne einen raffinierten Plan.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Annabelle ist aufgeflogen, und sowohl Joshua als auch Christoph machen ihr schwere Vorwürfe. In die Enge getrieben erpresst Annabelle Henry: Er soll mit Denise aus Bichlheim verschwinden, sonst erfährt diese von seiner Mitwisserschaft.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Larissa ist geschockt, als Mick sie zur Prostitution zwingt. Werden Jakob und Valentin ihr rechtzeitig zur Hilfe kommen? Easy lässt sich trotz seiner Höhenangst Leni zuliebe auf einen Ausflug in einen Freizeitpark ein. Obwohl der Ausflug durch einen Auftrag von Till ausfällt, wird Easy mit seiner Angst konfrontiert. Als Eva ihn in der Kanzlei durch einen anderen Partner ersetzen will, muss Tobias sich einer Herausforderung stellen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie muss sich bei Chiara für ihren Ausraster entschuldigen. Sie beschließt, sich auf die Show zu konzentrieren. Doch dann wird sie von ihren Gefühlen für Deniz eingeholt. Jenny ist glücklich, als Deniz wieder zu ihr zieht. Niclas macht ihr klar, dass die Eisshow wichtiger ist. Steffi will sich nicht anmerken lassen, dass sie sich nach einem Kind sehnt. Als Ingo sich um Alexander kümmert, wird ihr aber klar, dass er ein toller Papa wäre.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura entdeckt, dass sich Yvonne über ihre klare Ansage hinweggesetzt hat, und stellt sie wütend zur Rede. Erst Kate kann Laura davon überzeugen, sich helfen zu lassen. Als sich Nihats Verletzung als Fake entpuppt, will Tuner nichts mehr von ihm wissen. Nihat weiß, dass er zu weit gegangen ist, und will umdrehen, als ein Gewitter die drei Freunde in eine Höhle zwingt. Als das Gewitter vorüber ist, werden Tuner und Nihat in der Höhle verschüttet.