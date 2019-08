14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Merle und Luke können sich nach dem ersten Schreck darüber amüsieren, dass sie gleichzeitig die Idee hatten, die Bürger im Bienenkostüm aufzuklären. Der entspannte Umgang endet jäh, als TriFlora Merle auf 80.000 Euro Schadenersatz verklagen will und Luke erfährt, dass seine Kompetenzen als Projektleiter beschnitten werden. Im Zorn stößt Luke Merle bei ihrer nächsten Begegnung zu Boden...

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

André interessiert sich für den Landler-Wettbewerb, allerdings fehlt ihm dazu eine Tanzpartnerin. Henry bezweifelt, dass er so schnell eine passende Frau finden wird. Das lässt André nicht auf sich sitzen und wettet großspurig dagegen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Andrea endgültig klar wird, dass die Schillerallee nicht länger ihr Zuhause ist, will sie mit Niklas nach Hamburg ziehen. Sinas Muttergefühle werden wach, als sie an die Babyzeit mit Amelie erinnert wird. Als sie Bambi verkündet, doch ein zweites Kind zu wollen, ist er überglücklich. Jakob erkennt ernüchtert, dass er im Alleingang gegen seinen korrupten Partner Samuel nichts ausrichten kann. Deshalb holt er sich Hilfe.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Michelle wird durch Moritz' Verhalten klar, was sie wirklich will und dass sie und Moritz für immer zusammengehören. Steffi und Ingo erkennen, dass sie nicht wirklich auf ein Kind vorbereitet sind, doch sie genießen die nicht geplante Familiensituation. In ihrer Überforderung stößt Nathalie Finn, der ihr Hilfe bei der Prüfungsvorbereitung angeboten hat, zunächst vor den Kopf, doch am Ende ringt sie sich durch, sich von ihm helfen zu lassen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina ist überrumpelt, als Robert ihr nicht nur verkündet, den Job in Kapstadt bereits angenommen zu haben. Er bietet ihr auch an, ihn zu begleiten. Sie ist hin- und hergerissen. Shirin fühlt sich erneut von John unverstanden, während der ihren Erik-Wahn nicht mehr nachvollziehen kann. Die beiden schaffen es nicht, einen Schritt aufeinander zuzugehen, sodass John schließlich allein in den Urlaub fährt.