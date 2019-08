14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leonie geht es besser, nur wäre sie insgeheim froh, wenn Dominik bei ihr wäre. Der kümmert sich aber nur um sich und seine Musikkarriere. Als Laurenz Leonie zu einem Ultraschalltermin begleitet und sie dabei erfährt, dass sie Mutter einer Tochter wird, ist sie davon so überwältigt, dass sie kurz davor ist, Laurenz zu küssen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Denise ist gerührt von Elmars Hilfsbereitschaft. Als Christoph aus Thailand zurückkehrt, reagiert Elmar jedoch auffallend panisch. Bela beschließt, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und bewirbt sich für eine Ausbildungsstelle im Top-Comfort-Hotel in Bangkok. Wird er den Job bekommen?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi treibt seinen Traum vom Haus auf dem Land mit Roberts Hilfe voran. Er ahnt nicht, dass Ringo in dem Projekt ein lukratives Geschäft wittert. Um ihre Schlaganfall-Lotsinnen-Prüfung abzulegen, will Tobias Vivien helfen, ihre Prüfungsangst in den Griff zu kriegen. Dabei stößt er sie jedoch heftig vor den Kopf. Benedikt setzt alle Hebel in Bewegung, um Andreas Umzug mit Niklas zu verhindern. Selbst Ute hat Probleme, ihn umzustimmen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard erträgt Niclas nicht mehr in seiner unmittelbaren Nähe und will ihm die Kündigung aussprechen. Niclas ignoriert jedoch Richards Ansage. Nathalie kann ihre Prüfungsangst dank Finns Hilfe überwinden und absolviert die Zwischenprüfung mit Erfolg. Steffi und Ingo glauben, dass es das Beste für Miray ist, wenn sie die Kleine wie geplant ihren Großeltern übergeben. Doch das Schicksal will es anders.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Die Buddys sind fassungslos, als Baumbach ihnen die Schuld am Sinken der Yacht gibt. Hat Paul einen folgenschweren Fehler begangen? Die Jungs lassen sich nicht unterkriegen und wollen dieses Unglück gemeinsam durchstehen. Nina verdrängt den Gedanken, Robert bald nur noch alle paar Wochen sehen zu können. Die beiden sind verliebter denn je. Umso schmerzhafter ist für sie die Vorstellung, eine Fernbeziehung führen zu müssen.