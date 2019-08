14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hilli und Frank sagen Leonie, dass sie sich scheiden lassen. Yvonne missversteht diesen Moment und fühlt sich außen vor. Nach einem handfesten Disput über Hillis Teilhaberschaft an Pollmann Racing droht Yvonne, Frank zu verlassen. Merle führt indessen ihren Kampf gegen TriFlora unbeirrt weiter und sorgt für Aufruhr im Hotel. Gunter ist verärgert, sichert Merle aber weiterhin seine Unterstützung zu.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lucy möchte sich als Eventmanagerin am "Fürstenhof" bewerben. Doch Christoph erteilt ihr eine klare Absage. Wird Lucy weiter für ihre Ziele kämpfen? Alfons bekommt Probleme bei der Umsetzung seiner Idee, für Hildegard ein Gedicht zu schreiben. Verunsichert überlegt er, Michael um Hilfe zu bitten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Till sich versöhnlich zeigt, glaubt Eva an eine Befriedung ihres schwierigen Verhältnisses. Sie ahnt nicht, dass Till einen Plan gegen sie schmiedet. Rufus ist niedergeschlagen, weil Andrea nach der Trennung jetzt auch noch mit Niklas nach Hamburg gehen will. Doch dann kehrt Lotta zurück und tröstet ihn. Vivien ist besorgt, als Tobias einen Tiefpunkt hat und sich nicht helfen lassen will. Dann kommt sie auf eine Idee.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone fühlt sich in der Familie zusehends isoliert. Die Ablehnung geht ihr derartig nah, dass sich ihr Zustand schließlich dramatisch zuspitzt. Moritz will nach seiner Rückkehr endlich die Differenzen mit Niclas ausräumen. Doch Niclas hat bereits Konsequenzen gezogen. Lena sieht keinen Ausweg aus dem Dilemma und in der Auseinandersetzung mit Deniz. Dann fällt ihr ausgerechnet Marian ungewollt in den Rücken.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily lässt Paul im Streit mit Emma allein und genießt mit Sunny den Wellnesstag. Paul hat unterdessen als Babysitter alle Hände voll zu tun. Nihat versucht zu helfen, aber bei den beiden liegen zunehmend die Nerven blank. Zum Glück ist Kate da und übernimmt das Ruder ... Als Shirin zufällig mitbekommt, dass Erik wieder präsent ist, sieht sie sich in ihrer Theorie bestätigt: Erik hat einen Plan. Wenn sie das nur irgendwie beweisen könnte.