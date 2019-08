14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anne gerät zusehends aus dem Gleichgewicht, als sie sich trotz Bens Warnung eine weitere Mandantin aufbürdet. Als Britta ihr keine erneute TCM-Behandlung wegen ihrer quälenden Kopfschmerzen ermöglichen kann, bringt Anne einen Teil von Brittas Rezeptblock an sich und wird dabei von ihr überrascht.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Denise überlegt, ein belastendes Dokument aus Christophs Tresor zu stehlen, um so Elmar zu helfen. Annabelle wähnt sich schon am Ziel. Doch wird Denise wirklich in Annabelles Falle tappen? Jessicas Vorbereitungen schreiten voran. Gegenüber Paul gibt sie sich betont arglos, so dass er annimmt, dass sie endlich aufgegeben hat, Luna sehen zu wollen. Paul ahnt nicht, dass Jessica das Kind entführen will ...

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt tut sich weiterhin schwer damit, Andrea mit Niklas nach Hamburg ziehen zu lassen. Andrea bleibt fest entschlossen, und Benedikt wird vor Augen geführt, dass er loslassen muss. Leni versucht vergeblich, sich mit Easy zu versöhnen, aber dann rührt sie mit ihrer ehrlichen Reue ausgerechnet Ringo. Eva versinkt nach Tills Kriegserklärung in Arbeit. Dank Conors Ideenreichtum findet sie jedoch schnell ihre gute Laune wieder.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Michelle will Moritz' Rausschmiss nicht tatenlos akzeptieren, doch Niclas lässt sich nicht umstimmen. Ist ausgerechnet Chiara ihre letzte Rettung? Simone gehen Vanessas harte Worte sehr nah. Doch eine unverhoffte Begegnung mit Niclas weckt ihren Kampfgeist. Marians Streit mit Lena kocht weiter hoch. Bis eine Bemerkung von Alexander den beiden die Augen öffnet ...

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Shirin wird von Jan in dessen Villa beim Schnüffeln erwischt. Sie wirft alles in die Waagschale und steckt Jan, dass Erik ihn belügt. Jans Misstrauen ist geweckt und er versucht, Erik auf den Zahn zu fühlen ... Nina hat sich zwar entschieden, Robert nicht zu begleiten, das ändert aber leider nicht ihre Gefühle für ihn. Nina hält tapfer Roberts Verabschiedung bei "W&L" durch, doch vor Maren lässt sie durchblicken, dass sie ihn sehr vermissen wird.