14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anne plagt das schlechte Gewissen, weil sie die Rezepte bei Britta geklaut hat. Doch in der Oxycodon-Euphorie scheinen ihr sogar die Lügen vor Ben egal und sie genießt das Hoch in vollen Zügen. Gunter, Thomas, Ben und Erika versuchen, sich beim Spargelstechen gegenseitig auszubooten. Sie haben die 50 Kg Spargel für Carla schnell zusammen - doch die braucht sie nun nicht mehr. Kurzerhand lädt Gunter alle zum Spargelessen satt ein.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Robert muss das Picknick mit Eva schweren Herzens abbrechen, da in der Küche Not am Mann ist. Valentina ist erleichtert, dass sich ihre Eltern dennoch anzunähern scheinen. Können Eva und Robert die Vergangenheit hinter sich lassen? Denise muss eine schwere Entscheidung treffen und hört schließlich auf ihr Herz. Annabelle ist dies gar nicht recht, denn es bringt ihre Pläne in Gefahr.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Andrea und Benedikt einigen sich beim Sorgerecht für Niklas. Während Andreas Abreise näher rückt, nimmt Benedikt bewegt Abschied von seinem Sohn. Vivien zweifelt an Tills Methoden gegen Prüfungsangst und will sie auf eine Probe stellen. Als Sina mit ihr die Prüfung simuliert, erlebt Vivien eine Überraschung. Easy leidet unter der Situation mit Leni, was Ringo nicht entgeht. Als bei Easy ein Fototermin ausfällt, hat Ringo eine Idee.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Michelle wird von Chiara erpresst, ihre Rolle für Moritz' Job zu opfern. Damit überfordert, vertraut sie sich Moritz schließlich an. Vanessa will den Streit mit ihrer Mutter nicht auf Henrys Rücken austragen. Doch dann verschwindet der Kleine ausgerechnet aus Simones Obhut ... Jenny will ihren Verdacht, dass Deniz mit Marie geschlafen hat, nicht weiterverfolgen, sondern nach vorne sehen. Sie plant voller Vorfreude ihren ersten Hochzeitstag.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni fürchtet, dass Jan Erik aufgrund von Shirins Kommentar durchschaut hat. Sie weiß, wenn Erik vor Jan auffliegt, ist sein Leben in großer Gefahr! Nina bittet Robert, nicht nach Südafrika zu gehen. Doch beide wissen, dass er seine Entscheidung nicht mehr rückgängig machen wird. Um nach seiner Abreise nicht dauernd an ihn erinnert zu werden, entsorgt Nina Roberts Basketballkorb. So leicht aber lässt sich Robert nicht aus ihrem Leben drängen ...