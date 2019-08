14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Laurenz lehnt das Angebot aus der indischen Hockeyliga spontan ab. Paula findet das vernünftig, aber als sogar Cornelius ihm zurät, beschließt Laurenz, das Abenteuer zu wagen. Zu seiner Verblüffung will Paula mit ihm gehen. Laurenz fühlt sich von so viel Nähe bedrängt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Jessicas Plan droht durch Henry aufzufliegen, sie kann sich aber mit einer Ausrede retten. Henry möchte ihr daraufhin einen Gefallen tun, doch Jessica bügelt ihn rüde ab. Lucy leugnet, die SMS gelöscht zu haben. Während Paul darauf besteht, dass Lucy auszieht, fordert diese Solidarität von Romy.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob ist entschlossen, seinen Partner Samuel zu überführen. Mit Benedikts Hilfe setzt er dafür einen gefährlichen Plan um. Vivien wirft nach ihrem Blackout in der Probeprüfung voller Selbstzweifel das Handtuch. Da findet ausgerechnet Tobias die richtigen Worte. Britta will ihren Geburtstag in würdevoller Einsamkeit verstreichen lassen. Als sie jedoch in Easys Fotoshooting für Grill-Bedarf platzt, zieht sie die falschen Schlüsse.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny beschließt, sich wieder in die Arbeit zu stürzen, nachdem Deniz sie versetzt. Doch da hat sie die Rechnung ohne Vanessa gemacht. Moritz findet trotz Hausverbot im Zentrum einen Weg, Michelle zu trainieren. Dabei erkennt er, dass er den Trainer-Job nicht kampflos hergeben will. Nathalie beobachtet wenig begeistert, wie Finn auf einer Party mit einer anderen flirtet. Als sie sich der Situation entzieht, gerät sie in eine heikle Situation.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne sperrt sich aufgewühlt zu Hause aus und will niemanden sehen. Ausgerechnet Gerner findet sie halbnackt im Treppenhaus und fängt sie auf. Überrascht von dem ausufernden Umfang nimmt Lilly in der WG eine Lieferung mit Kokosöl-Gläsern für Emily an. Obwohl Emily versehentlich mehrere tausend Gläser bestellt hat, weigert sie sich, die Lieferung zu sich zu nehmen und lässt Lilly in der WG darauf sitzen.