14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Während Britta und Eliane Amelie mit einem ausgelassenen Junggesellinnenabschied im 20er-Jahre-Stil überraschen, ist Gregor nicht böse, dass sein Junggesellenabschied Franks Rennverpflichtungen zum Opfer fällt. Erika gesteht, dass sie gern mehr Freizeit mit Pete hätte. Als der sie dann auch noch einlädt, ganz zu ihm an die Nordsee zu ziehen, ermuntert Merle sie dazu - und erfährt betroffen, dass Erika es sich immer noch nicht leisten kann, ihre Arbeit aufzugeben.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Beim traditionellen Landler-Wettbewerb geben die Kandidaten, darunter Denise und Joshua, ihr Bestes. Die Stimmung ist ausgelassen und niemand ahnt, dass Annabelle das Fest nutzt, um einen heimtückischen Mordanschlag auf Denise zu verüben. Doch der Plan gerät außer Kontrolle, und plötzlich ist nicht nur Denises Leben, sondern auch das der anderen Gäste in Gefahr.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt hat gute Vorsätze, Larissa nach ihrem Entzug ein besserer Vater zu sein. Das Wiedersehen zwischen Vater und Tochter läuft allerdings anders, als erwartet. Paco ist sich sicher, mit seiner kumpelhaften und lockeren Art den richtigen Umgang mit Leni gefunden zu haben. Als Till beschließt, sich im Leben neue, positive Ziele zu setzen und beruflich zu expandieren, wird sein Vorhaben von unerwarteter Seite torpediert.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie stellt Jenny ein Ultimatum, um Moritz als Trainer zurückzubekommen. Doch ihr Plan geht nicht auf. Richard hat ein schlechtes Gewissen, als er merkt, wie sehr er Vanessa verletzt hat. Über gemeinsame Erinnerungen gelingt es den beiden, wieder zusammenzufinden. Ingos Tag mit der kleinen Miray läuft anders als erwartet. Derweil wird Steffi klar, dass sie, was das Thema Kinder angeht, nicht so schnell aufgeben will.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Durch einen Zeitungsartikel erfahren alle auf dem Kiez, was mit RPU passiert ist. Um den Spekulationen ein Ende zu bereiten, weiht Toni ihre Freunde und die Seefelds ein. Überraschenderweise hat Nina nach einem Gespräch mit Felix so etwas wie einen Freund gefunden. Sein Kompliment für ihre gute Arbeit tut ihr gut. Doch kaum ist Nina alleine zu Hause, wird sie wieder von Erinnerungen an Robert eingeholt.